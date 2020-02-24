طلاب التكنولوجيا والتعليم يواصلون صيانة 3000 جهاز تكييف بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تواصل وحدة الصيانة والتركيبات الفنية بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج، أعمال الصيانة الأولية للكشف المبكر عن أعطال 3000 جهاز تكييف بمقري الجامعة القديم والجديد.

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن أعمال الصيانة يشرف عليها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المعاونة بالكلية بمشاركة عدد من الطلاب، والتي تعد بمثابة تدريب عملي وميداني على ما تعلموه خلال فترة دراستهم في الكلية، موضحاً أن عدد أجهزة التكيف المستهدفة لخطة الصيانة والكشف المبكر عن الأعطال قبل حلول فصل الصيف تصل إلى ما يقرب من 3000 جهاز بكافة أنحاء الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بأعمال عميد الكلية، أن فريق العمل يتبع وحدة الصيانة والتركيبات الفنية بالكلية، ويتضمن 4 أعضاء من هيئة التدريس المعاونة،إضافة إلى 8 طلاب بمختلف الفرق الدراسية، مشيراً إلى أن العمل متواصل حتى الانتهاء من عمل الصيانة لكافة الأجهزة أعمال الصيانة الأولية تشمل تزويد غاز الفريون، وصيانة القطع التالفة،وغسيل ونظافة وهواء.

يذكر أن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جانب من الدورة التدريبية الخاصة بمحو أمية العاملين رقمياً، والتى تنظمها نقابة العاملين بالجامعة بالمعمل التجارى بالحرم القديم، يصاحبه الدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد للجامعة، ومحمد نصر نقيب العاملين.

وقال رئيس الجامعة إن مثل هذه الدورات هامة لمواكبة التطور الرقمى فى العالم، وإحداث التقدم المطلوب فى النظام الإدارى لخلق جيل من الموظفين قادر على المنافسة، مشيراً إلى أن التحول الرقمى يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، كما أنه يعمل على تحسين جودتها وتبسيط الاجراءات التى ستساهم بدورها فى خلق حالة من الرضى والقبول من الجمهور تجاه خدمات المؤسسة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تقديم كل الدعم لحصول جميع العاملين على هذه الدورات،ومشيداً بالمستوى المهارى للعاملين خلال الدورة.