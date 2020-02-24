سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب "إعلام" جامعة مصر يشاركون فى ملتقى الإعلام العربى بالجامعة العربية

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:20 ص
طلاب "إعلام" جامعة مصر يشاركون فى ملتقى الإعلام العربى بالجامعة العربية الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تشارك الجامعة فى ملتقى الإعلام العربى للشباب والمنعقد بجامعة الدول العربية يوم السبت المقبل (29 فبراير الجارى)، وذلك من خلال مجموعة من طلاب كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بالجامعة الذين تم اختيارهم للمشاركة فى الفعاليات المصاحبة لهذا الملتقى للعام الثانى على التوالي.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، وأضاف أن هذه المشاركة لطلاب كلية الإعلام تأتى بدعوة من ماضى الخميس الأمين العام لملتقى الإعلام العربى للشباب، وأيضاً فى إطار دعم التدريب العملى لطلاب كلية الإعلام بالجامعة وتأهيلهم لاقتحام المجال العملى بعد التخرج.

وقال الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، إنه من المقرر عقد فعاليات الملتقى بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بحضور نخبة من السفراء والإعلاميين بالوطن العربي.

 وأوضح أن كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فازت بدرع الملتقى وعدد من شهادات التقدير، والجوائز للطلاب المشاركين فى العام الماضى تقديرا لمشاركتهم الفاعلة  وإثرائهم ندوات الملتقى بعدد من المقترحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلام العربي.

 

 


جامعة مصر

كليات جامعة مصر

اخبار جامعة مصر

كلية اعلام جامعة مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

65 شركة فى ملتقى جامعة مصر لتوظيف الطلاب والخريجين بالتعاون مع وزارة الشباب

الأحد، 23 فبراير 2020 11:40 ص

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل وفدا بريطانيا لتفعيل فرع "لندن سكول للتجارة"

السبت، 22 فبراير 2020 10:55 ص

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ورشة عمل عن "المياه والطاقة" وتعرض ابتكارات طلاب الهندسة

الخميس، 20 فبراير 2020 02:19 م

طلاب "إعلام" جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يفوزون بالمركز الأول في "مهرجان الشروق" لمشروعات الأفلام الروائية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة