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طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية ودافئ فى البحرين وغائم بالإمارات

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية ودافئ فى البحرين وغائم بالإمارات طقس الخليج
كتب وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار على ففى السعودية تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، أما فى البحرين  دافئاً، أما فى الامارات صحوا إلى غائم .

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها، عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ،الشرقية ،القصيم ،حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتى الجوف والحدود الشمالية كذلك الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة ،المدينة المنورة، عسير ، كما يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة كذلك على مرتفعات المدينة المنورة، ويتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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البحرين

 

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، أن الطقس المتوقع اليوم الإثنين فى مملكة البحرين سيكون دافئاً مع بعض السحب ويكون رطباً مع تشكل الضباب فى بعض المناطق فى البداية وفى فترة الليل.

 

الرياح شرقية الاتجاه من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً، وحذرت إدارة الارصاد الجوية من تدنى الرؤية الافقية إلى أقل من 1000 متر فى بعض المناطق فى بداية اليوم، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 40%، أعلى مد فى الساعة 6:06 صباحاً وفى 12:37 مساء، وأدنى جزر فى الساعة 6:47 مساء وفى الساعة 12:48 صباحاً، شروق الشمس فى تمام الساعة 6:06 صباحاً والغروب عن الساعة 5:35 مساء.


 

 

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الامارات أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاُ وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، مع ارتفاع فى درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س أحياناً، الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:35 الثانى عند الساعة 03:01 الجزر الأول عند الساعة 20:26 عند الساعة 07:57 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:06 الثانى عند 23:01 الجزر الاول عند الساعة 16:30 الجزر الثانى عند الساعة 05:12 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 33 21 85 35 دبى 33 20 80 40 الشارقة 31 19 90 45 عجمان 30 20 85 35 أم القيوين 30 18 90 40 رأس الخيمة 31 17 85 35 الفجيرة 27 21 80 50 العين 32 21 75 35 ليوا 33 18 90 30 الرويس 26 19 90 45 السلع 25 19 90 40 دلما 26 20 90 50 طنب الكبرى 25 19 85 45 طنب الصغرى 25 19 85 45 أبو موسى 25 19 85 45


 

 


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