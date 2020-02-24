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طبيب الغلابة: أحد أهالى القرية قدم لى فى مسابقة "صناع الأمل" دون علمى

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:46 ص
طبيب الغلابة: أحد أهالى القرية قدم لى فى مسابقة "صناع الأمل" دون علمى مراسل اليوم السابع مع طبيب الغلابة بعد تكريمة
بنى سويف - هانى فتحى

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قال الدكتور مجاهد مصطفى "طبيب الغلابة"، الذى تم تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد، فى مؤتمر صناع الأمل 2020، أن أحد شباب قرية الكوم الأحمر المجاورة لقريته هو من قدم له فى المسابقة، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم شيئا عن المسابقة إلا عقب اتصال الفريق المنظم للمبادرة له وإبلاغه بترشيحه للجائزة.

وأضاف طبيب الغلابة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" لم أوافق على الاشتراك فى المسابقة إلا عقب حصولى على فتوى من الأزهر الشريف بإيجاز إظهار ما كنت أقدمه طيلة ثلاثين عاما.

وأبدى طبيب الغلابة حزنة الشديد لكشف ما كان يفعله طيلة ثلاثون عاما من علاج المرضى بأجر رمزى وتقديم المساعدات للفقراء والأيتام من أهالى القرية والقرى المجاورة قائلا: "تجارتى مع الله ولا أبغى من الدنيا شيئا، ولا أنتظر التكريم سوى من المولى عز وجل" .

وكرم محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى صنّاع الأمل فى الوطن العربي، وكان من بين صناع الأمل الخمسة، الدكتور المصرى مجاهد مصطفى علي الطلاوي، الذى يقدم الرعاية الصحية منذ عقود برسم رمزي أو دون مقابل، ويدعم الفقراء والمحتاجين والأيتام في قريته.

ويعد مجاهد مصطفى طبيب المساكين " الذى تكرمه الإمارات اشتهربـ "طبيب المساكين" فى قرية طلا ببنى سويفا واعتذرعن التعيين بالقصر العينى لينفذ وصية والدهع وعالج 2 مليون حالة خلال 30 عاما بمعدل 60 ألف حالة سنوياً.

وأجرى مجاهد آلاف العمليات الجراحية بمبلغ رمزى " 10 جنيهات" ويجرى الكشف يوميا على 250 حالة من قرى الصعيد وانطلق إلى مساعدة الأيتام ومساندة المحتاجين ودعم الفقراء، وشارك فى دعم 1500 طالب من الأيتام لتوفير مستلزمات الدراسة؛ واختارته الإمارات كواحد من صنّاع الأمل في الوطن العربي، وكرمه حاكم دبى أمام 12 شخصية، وكان طلبه الوحيد هو.. أن يرى حلم افتتاح المستشفى الذى يشيده فى قريته لعلاج المرضى.


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مؤتمر صناع الامل 2020

قرية الكوم الاحمر

اخبار مصرية

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