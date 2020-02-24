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الإثنين، 24 فبراير 2020 05:16 م
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طاجيكستان تعلق الرحلات الجوية مع إيران بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:05 م
طاجيكستان تعلق الرحلات الجوية مع إيران بسبب فيروس كورونا كورونا
رويترز

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قالت حكومة طاجيكستان اليوم الاثنين إنها علقت الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد هناك.
 
وقالت هيئة الطيران المدني في بيان إن الرحلات الجوية ستظل معلقة لحين استقرار الأوضاع المتعلقة بالفيروس هناك.
 

ومن جهة اخرى قال مسؤولون اليوم إن شخصا سادسا توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في إيطاليا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لاحتواء التفشي بينما تراجعت أسواق المال بسبب مخاوف من التأثير الاقتصادي لانتشاره.وأظهرت أحدث بيانات أن عدد المصابين بالعدوى تخطى 220 منذ يوم الجمعة، الأغلبية العظمى منهم في منطقتي لومبارديا وفينيتو النيتين بشمال البلاد.

وأمرت السلطات، التي تسعى لإبطاء وتيرة أسوأ تفش للمرض خارج آسيا، بإغلاق المدارس والجامعات والمتاحف ودور العرض السينمائي في الشمال لمدة أسبوع على الأقل كما حظرت التجمعات العامة بما يشمل مهرجان البندقية الشهير.

 

ووضعت السلطات ما يقرب من عشر بلدات في منطقة لومبارديا، قرب ميلانو العاصمة المالية للبلاد، بإجمالي عدد سكان يبلغ تقريبا 50 ألف نسمة، رهن إجراءات حجر صحي فعلي كما اتخذت السلطات إجراءات مماثلة في بلدة بمنطقة فينيتو المجاورة.

وقال أتيليو فونتانا حاكم لومبارديا لمحطة 102.5 الإذاعية "صراحة، لم يتوقع أحد أن يكون الانتشار بهذه القوة. المرض ليس خطيرا لكن يتعين عدم الاستهانة به".

 


طاجيكستان

كورونا

فيروس

هيئة الطيران المدني

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