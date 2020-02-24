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ضبط 570 جرام هيروين بحوزة تاجر مخدرات بالعمرانية

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:07 م
ضبط 570 جرام هيروين بحوزة تاجر مخدرات بالعمرانية المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في ضبط عاطل وبحوزته 570 جرام هيروين بقصد الإتجار بمنطقة العمرانية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، عن قيام أحد الأشخاص عاطل له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته أسطوانتين مخدر الهيروين وكذا عدد 9 لفافات لذات المخدر وزنت جميعها حوالى 570 جرام، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزته 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت حوالى 800 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، بمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

وفى واقعة آخري تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة المركز، وبحوزتهما 5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 5 جرام لمخدر الافيون، 8 أقراص مخدرة، 2 قطعة سلاح أبيض، 5 قطع لمخدر الحشيش وزنت 4جرام، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 


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حشيش

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

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