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ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة وذبح 201 ألف رأس ماشية وطائر بالجيزة فى 6 أيام

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:10 ص
ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة وذبح 201 ألف رأس ماشية وطائر بالجيزة فى 6 أيام لحوم فاسده
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن مضبوطات اللحوم غير الصالحة  للاستهلاك، يوضح أنه  فى إطار الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق ورد إلى الهيئة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة ضمن الحملات التى قام بها أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين ضبط ما يقرب من (5169) كجم من اللحوم المخالفة للذبح خارج المجازر المعتمدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى تحرير (8) محاضرفى الفترة من 2/2/2020 إلى 8/2/2020.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه  تحقيقا لنفس الهدف لوصول اللحوم إلى المستهلكين بصورة صحية وامنة بلغ اجمالى عدد رؤوس الماشية المذبوحة داخل المجازر المعتمدة فى نطاق محافظة الجيزة (3774) رأس من الماشية فيما بلغ اجمالى مذبوحات الدواجن (194,801) طائر داخل المجازر المعتمدة خلال نفس الفترة.

وبشان تشديد الرقابة على أسواق تداول اللحوم وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحفاظ على صحة المواطن وتعليمات وزير الزراعة بتكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، أكد الدكتور  عبد الحكيم  محمود رئيس الهيئة أن الهدف الساسى للادارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

  فيما  أكد  تقرير الخدمات البيطرية، إن اطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم  تقوم  بمراجعـــــة التقاريــــر الشهريـــــة لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.

 



 

ذبح اللحوم

المجازر

الخدمات البيطرية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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