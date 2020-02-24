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ضبط 25 كيلو بانجو وبندقية آلية و25 طلقة بحوزة عاطلين بأسوان

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:54 م
ضبط 25 كيلو بانجو وبندقية آلية و25 طلقة بحوزة عاطلين بأسوان المتهمان والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، من القبض على عاطلين وبحوزتهما 25 كيلو من مخدر البانجو وبندقية آلية و23 طلقة نارية، وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين ولهم معلومات جنائية، وبحوزتهم المضبوطات وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدر للإتجار، والسلاح لاستخدامه فى نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

وشنت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية في وقت سابق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 200 قطعة سلاح نارى، 249 قضية مخدرات وتنفيذ 26 ألف و150 حكم قضائى خلال 24 ساعة، حيث أسفرت الحملات برئاسة اللواء علاء الدين سليم رئيس قطاع الأمن العام فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 200 قطعة سلاح نارى، بحوزة 164 متهم، ومن بين المضبوطات 16 بندقية آليو، و29 بندقية خرطوش، 14 طبنجه، و141 فرد محلى، و308 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة، و223 قطعة سلاح أبيض.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ62 ألف و150 حكم قضائى، منها 299 حكم حبس جزئى، و3 ألاف حكم حبس مستأنف، و31 ألف و171 غرامة، و9 ألاف و616 مخالفة، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 12 متهما، ارتكبوا (16) حادث متنوع.

ونجحت الحملات فى مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط 249قضية مخدرات بحوزة 263 متهما، منها 124 كيلو و600 جرام بانجو، و12 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و2 كيلو و139 جرام هيروين، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,610 كيلو جرام)، كمية من البودرة المخدرة وزنت (310 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 105 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 2,195 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 245 جرام).

 


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