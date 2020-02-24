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ضبط 1067 قضية تموينية.. أبرزها 62 ألف قرص مخدر مهرب جمركيا

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:35 م
ضبط 1067 قضية تموينية.. أبرزها 62 ألف قرص مخدر مهرب جمركيا أدوية مهربة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1067 قضية متنوعة.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لقيامه بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية (المخبوزات) مستخدماً خامات بدون مستندات مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها اسم تجارى للمنتج، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم ضبط ألفين قطعة "مخبوزات" معبأة داخل عبوات "منتج نهائى" ، ضبط 9 طن و720 كيلو "سلع غذائية"، معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، لحيازته 3 طن و200 كيلو أسماك مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وأسفرت الحملات عن ضبط ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، واستيلائه على952 ألف و892 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة لحيازته 45 ألف قرص أدوية مختلفة ،  و17 ألف قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور، وأقرت اللجنة المرافقة للمأمورية بأن المضبوطات مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة والمحظور تداولها بالأسواق .

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

 


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