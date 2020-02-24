ضبط شابين لإنشائهما صفحة على الفيس بوك للإتجار فى الآثار من الشرقية

كتبت - فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، القبض على شابين بقرية بالشرقية لقيامهما بتأسيس صفحة على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، للإتجار فى الأثار، وبعرضهما على نيابة مركز شرطة الإبراهيمية، قررت بمعرفة معتز زهان، مدير نيابة الإبراهيمية، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

حيث تلقى اللوء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض على شابين لقيامهما بالتوسط فى بيع وتجارة قطع الأثار من خلال الفيس بوك، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 292 إدارى مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2020.

وكشفت التحقيقات أن البداية عندما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، تعلن عن التوسط فى بيع والإتجار لقطع أثرية، وبالفحص تبين أن القطع مزيفة وأن الهدف من إنشاء الصفحة جمع الأموال، وتبين قيام 4 أشخاص بينهم 2 أشقاء من أحدى العزب التابعة لمركز الإبراهيمية بإدارة تلك الصفحة.

بعد إذن النيابة العامة، وصحة التحريات تمكنت مأمورية بقيادة العميد حسام رشاد، رئيس المباحث الجنائية بالإدارة العامة للتكنولوجيا، والمقدم دكتور محمود مدين، رئيس فرع التكنولوجيا بالقناة وسيناء، بالتسيق مع الرائد أحمد غالب، رئيس مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، برئاسة العقيد أسامة ربيع، مفتيش المركز، من ضبط 2 من المتهمين، وتم عرضهما على النيابة العامة التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت ضبط وإحضار المتهمان الثالث والرابع.

يذكر أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير الداخلية بشأن تحقيق مفهمومه الشامل وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائي، بالأدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتى تهدف لمحاربة الجرائم الإلكترونية المستخدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت.