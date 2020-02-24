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صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم 46 طالبه متفوقه بمدرسة إعدادية

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:50 ص
صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم 46 طالبه متفوقه بمدرسة إعدادية المكرمين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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كرمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 46 من طالبات المدرسة الإعدادية بنات القديمة، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ،منهن 15 طالبه متفوقه بالصف الأول الإعدادي، و15 طالبه بالصف الثانى الإعدادي، و11 طالبه متفوقة لفوزهن فى الأنشطة الطلابية، والطالبة المثالية والمعلمة المثالية وعدد من المعلمين المتميزين .

جاء ذلك بحضور هاله النواصرة، مدير الإدارة التعليمية، وخالد حسان، مدير التعليم الإعدادى بالإدارة التعليمية، وفاء ابو العطا ، موجه عام اللغة الانجليزية بالمديرية، والسيد الجندي، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، وعدد من المهتمين بالعملية التعليمية

وأثنت الدكتورة بثينة كشك ،على قيادات ومعلمى المدرسة لتميزهم فى أداء العملية التعليمية وعلاقتهم بالطالبات، موجهه نصيحتها للطالبات بالتفوق والإجتهاد ، والحفاظ على تفوقهن الدراسى وفى الأنشطة التعليمية المتعددة ، مطالبة كل الطالبات التفوق فى دراستهن لتنلن التكريم مثل زميلاتهن المكرمات .

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ،أنه م السهل الوصول للقمة ولن من الصعب الحفاظ عليها ، فلابد أن تحافظ كل طالبة تفوقها،موجهه التحية كل المهتمين بالعملية التعليمية ومجلس الأمناء ،مشيدة بالحس الوطنى ،وتنمية روح الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة .

كما تفقدت عدد من المدارس واطمأنت على سير العملية التعليمية، وانتظم الدراسة بها، ووجهت بتفعيل مجموعات التقوية للطلاب والطالبات، ووجهت بترك حرية اختيار المعلمين للطلاب والطالبات لتفعيل مجموعات التقوية ، كما شددت على ممارسة الأنشطة المتعددة .

وأضافت ،أنها وجهت بتوعية الطلاب بطرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولى من مديرية الصحة بالمحافظة، خاصة ان هناك دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية ،تم تفعيله على موقع المديرية.

وقالت، سيتم تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن تنظيم ندوات استرشاديه للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحي، والالتزام بتوجيهات الطبيب من علاج وأجازه مرضية للطالب المصاب، وعدم عودته إلى المدرسة قبل المدة المحددة له، ووجهت بالقيام بالأنشطة البدنية لرفع المناعة عند الطلاب، مشيرة إلى عدم وجود فيروس كورونا فى مصر.

 

 

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