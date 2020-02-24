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صور.. "نخلة" تسقط لشدة الرياح وتقطع الطريق الغربى السريع جنوب الأقصر

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:30 م
صور.. "نخلة" تسقط لشدة الرياح وتقطع الطريق الغربى السريع جنوب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، رياح شديدة وحالة من الطقس الغير مستقر، مما أسفر عن سقوط نخلة على الطريق الزراعى الغربى السريع بقرية النمسا التابعة لمدينة إسنا، مما أدى إلى قطع الطريق وقطع أسلاك الكهرباء، وتمكن رجال المدينة من السيطرة على الوضع ورفع النخلة من الطريق وفتحه بعد توقف الحركة المرورية حوالي ساعتين لحين رفع النخلة من الطرق، فيما أعلنت محافظة الأقصر عن رفع حالة الطوارئ تحسباً لأية أمطار أو سيول خلال الساعات المقبلة.

البداية كانت بتلقى المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا بمدينة إسنا جنوب الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بتوقف الحركة المرورية نتيجة سقوط نخلة على الطريق الزراعى الغربى السريع وقطع أسلاك الكهرباء، وعلى الفور كلف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة الإنتقال لرئيس القرية وعدد من المختصين بالوحدة المحلية وتم رفع النخلة من على الطريق، وتم استدعاء فنيين كهرباء النمسا لتصليح وتركيب الأسلاك المقطوعة.

وفى نفس السياق أعلنت محافظة الأقصر عن رفع درجة الإستعداد لتقلبات الطقس مع دخول فصل الشتاء، وناشدت كافة المواطنين أنه أثناء فترات سقوط الأمطار بعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم الشخصية، حيث أعلن محسن الشامى مدير إدارة الأزمات بديوان عام محافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تم رفع درجة الاستعدادات على مستوى المراكز والمدن، تحسباً لتقلبات الطقس ومتابعة أى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ.

وأضاف محسن الشامى مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة – فى بيان صحفى - أنه يتم المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية للاطمئنان على الحالة الجوية والتعرف على أى تهديدات مناخية منتظرة داخل المحافظة، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات المحافظة بديوان عام المحافظة لاستقبال أى بلاغات عن أى طوارئ، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أى أزمات محتملة، لافتا إلى أن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء أي مخاطر قد تحدث نتيجة تقلبات الطقس المفاجئة.

نخلة تسقط لشدة الرياح وتقطع الطريق الغربى السريع جنوب الأقصر (1)
 

 

نخلة تسقط لشدة الرياح وتقطع الطريق الغربى السريع جنوب الأقصر (4)
 

 

نخلة تسقط لشدة الرياح وتقطع الطريق الغربى السريع جنوب الأقصر (5)
 

 


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