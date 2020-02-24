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صور.. نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقى 2020 بمكتبة الكرنك

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:06 م
صور.. نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقى 2020 بمكتبة الكرنك فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقى 2020
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات منتدى جامعة الأقصر الإفريقي 2020، وذلك بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، وبرئاسة الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن، حيث تضمن المنتدى العديد من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية و"معرض للفنون البصرية – مهرجان الأفلام القصيرة – سمبوزيوم – مهرجان المطبخ الأفريقي – المائدة المستديرة" بالإضافة إلى مؤتمر علمي دولي محكم وزيارات ميدانية حضارية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى حتى الخميس 27 فبراير الجارى، بمشاركة نحو 250 فنان ومثقف فى شتى أنواع الفنون التشكيلية "جرافيك–تصوير-نحت" من 20 دولة من"أفريقيا وآسيا وأوروبا"، كما يقام على هامش المنتدى معرض الفنون البصرية والسمبوزيوم تحت عنوان الحوار الفني التشكيلي مع أفريقيا والذى يستمر حتى الخميس 12 مارس المقبل.

وأكد نائب محافظ الأقصر – خلال المؤتمر - على أهمية منتدى جامعة الأقصر الإفريقي مشيداً بالدور الفعال لقيادات جامعة الأقصر لإعلاء الدور التعليمي والتثقيفي للجامعة، مشيراً إلى أن محافظة الأقصر تولى إهتماماً  كبيراً للمساهمة فى نشر وتفعيل الدور المجتمعى بالمشاركة مع المؤسسات والجهات المختلفة، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم خلال هذه الدورة تكريم كل من الفنان الدكتور عبد الغفار شديد والفنان الإنجليزي الأصل براين فلاين والفنان المصري سعيد شيمي والنحات السوداني الأصيل خالد عبد الله.

وكان قد حضر محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر، صباح اليوم الإثنين، فعاليات اللقاء الأسبوعى "اليوم المفتوح" مع المواطنين، والذي يعقد بصورة دورية بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة العمل على تلقي وبحث مشاكل ومطالب المواطنين واحتياجاتهم، لوضع الحلول الفورية والملائمة لها، حيث تم تلقى عشرات الشكاوى في مختلف القطاعات للمساهمة في حلها لخدمة الأهالى.

د فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقى 2020 (1)
 فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقى 2020 
د فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقى 2020 (2)
 فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقى 2020 
 
د فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقى 2020 (3)
 فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقى 2020 
 

 


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