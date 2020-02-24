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صور..مدير مرور القاهرة يشرف على تنظيم حركة السيارات أثناء هطول الأمطار

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:40 م
صور..مدير مرور القاهرة يشرف على تنظيم حركة السيارات أثناء هطول الأمطار مدير مرور القاهرة يشرف على تنظيم حركة السيارات اثناء هطول الأمطار
كتب عبد الرحمن سيد

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قاد مدير مرور القاهرة اللواء عمرو البيلى مدير الإدارة، عمليات تنظيم حركة السيارات بمحاور العاصمة، وأشرف على تواجد الخدمات المرورية بكافة المحاور و الميادين منها منطقة المنصة، تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن القاهرة.

انتشار الخدمات
انتشار الخدمات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ تبلغ ذروتها اليوم الاثنين 24 فبراير، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم غدا الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة اليوم الإثنين بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .

تنظيم حركة السيارات
تنظيم حركة السيارات

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر .

حركة السيارات
حركة السيارات

وفيما يتعلق بحالة الطقس بالقاهرة الكبرى خلال هذا الفترة، فكشفت هيئة الأرصاد أن هناك فرص أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا اليوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات، ومن المتوقع غدا الثلاثاء 25 أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة .

مدير مرور القاهرة ينظم حركة السيارات
مدير مرور القاهرة ينظم حركة السيارات

 

مدير مرور القاهرة
مدير مرور القاهرة

 

 


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