صور.. محافظ مطروح يتفقد المدرسة الفنية للتطبيقات النووية بالضبعة

مطروح – فريق المحافظات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، المدرسة الفنية لتطبيقات النووية بالضبعة، لمتابعة سير العملية التعليمية بها، والاطمئنان على راحة الطلاب خلال الدراسة والإقامة والإعاشة بالفندق الملحق بالمدرسة، يرافقه الدكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء هانى يوسف رئيس مجلس مدينة الضبعة، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

وتفقد محافظ مطروح، أقسام المدرسة المختلفة، واستمع من الطلاب حول أداء اليوم الدراسي، ومنظومة التعليم والتدريب بالفصول والمعامل والورش، و المستوى الفني للخدمات التعليمية بالمدرسة، التي تعتبر أولى المدارس من نوعها فى ذلك المجال في مصر والشرق الأوسط، لتعليم وتدريب الطلاب، على أساسيات التعامل مع الطاقة النووية، خاصة مع إعداد مصر لتنفيذ المشروع النووي السلمي لتوليد الكهرباء بالضبعة.

واطمئن المحافظ، على راحة الطلاب والمعلمين، خلال الإقامة والإعاشة بالفندق الملحق بالمدرسة، وتابع إجراء التجارب العملية على الأجهزة المختلفة، وأشاد بقدرات الطلاب فى التعامل مع الأجهزة وأهمية استيعابهم للتقنيات الحديثة، وضرورة تنمية الروح الابتكار، مع أهمية إدراك دورهم في مستقبل التنمية بمصر عامة ومطروح خاصة، لمواكبة مشروعات الدولة في مجالات الطاقة، ووجه بالعمل على مزيد من التدريبات التعليمية، على تقنياته الحديثة وتنمية قدراتهم.

وحرص محافظ مطروح، على التقاط الصور التذكارية مع جميع طلاب، بالصفوف الثلاثة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، والإدارة التعليمية بالضبعة.

يذكر أن مدرسة الضبعة لتطبيقات الطاقة النووية، تم إنشائها وبدء الدراسة بها قبل 3 سنوات، وتستمر الدراسة بها 5 سنوات ويلتحق بها 75 طالب سنويا، بواقع 25 طالب في كل قسم، من أوائل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، على مستوى الجمهورية، بعد اجتيازهم الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمدرسة، ويتوفر بالمدرسة إقامة للطلاب من خلال فندق مجهز للسكن داخلي للطلاب والمدرسين.

وتبلغ مساحة المدرسة 8,5 فدانا وتتكون من مبنى تعليمي، بسعة 375 طالب، و 10 معامل و15 فصل و3 ورش فنية، على مساحة 3260 متر، وملحق بها مبنيين سكنيين للطلاب والمعلمين بإجمالي مسطح 11580متر.



محافظ مطروح ونائبه يتفقدان المدرسة الفنية للتطبيقات النووية بالضبعة



محافظ مطروح ونائبه يتفقدان المدرسة الفنية للتطبيقات النووية بالضبعة



محافظ مطروح ونائبه يتفقدان المدرسة الفنية للتطبيقات النووية بالضبعة



محافظ مطروح ونائبه يتفقدان المدرسة الفنية للتطبيقات النووية بالضبعة



محافظ مطروح ونائبه يتفقدان المدرسة الفنية للتطبيقات النووية بالضبعة