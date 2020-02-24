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صور.. محاضرات بالمدارس ومراكز الشباب بالأقصر لدعم الفكر الوسطى المعتدل

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:29 م
صور.. محاضرات بالمدارس ومراكز الشباب بالأقصر لدعم الفكر الوسطى المعتدل مؤتمر منطقة وعظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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اختتمت بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر النصف سنوي لمنطقة الوعظ والفتوى الدينية بمحافظة الأقصر، والذي حمل عنوان "دور منطقة وعظ الأقصر في المشاركة المجتمعية الإيجابية" وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد عبدالقادر حجازي نائب محافظ الأقصر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن القصبي الأمين المساعد لشئون البحث العلمي، والشيخ أحمد محمود طايع مدير عام منطقة وعظ الأقصر، والشيخ محمد الرملي حسين أمين عام بيت العائلة بالأقصر، والأب أرمانيوس روماني راعي كنيسة السيدة العذراء، ونخبة من علماء الأزهر والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وخلال المؤتمر أكد الشيخ أحمد طايع مدير منطقة وعظ الأقصر، على أن الدعوة إلى الله من أشرف الرسالات وهي رسالة وليست وظيفة، وأن التعاون والتنسيق الكامل بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة قد أثمر في الوصول إلى اكبر عدد كبير من الجماهير في مختلف قرى ومدن المحافظة، وتم نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية الشاملة، وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته، ونشر صحيح الدين لحماية الشباب من الأفكار الهدامة والمتطرفة، وذلك لأن الشباب في هذه الأمة هم غرتها اللامعة وشمسها الساطعة وهم الدم الحار الذي يتدفق في شرايينها فيمد أطرافها بالحيوية والنشاط .

وقدَّم الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير الدعوة بوعظ الأقصر، عرض بالأرقام عن الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في محافظة الأقصر عدد الندوات التي تم عقدها بالأندية ومراكز الشباب 3611 ندوة، وتم التواصل مع المدارس ومعاهد العلم التي تشكل وجدان الأطفال والنشء فكان عدد المحاضرات بالمدارس 1021 محاضرة وفي المعاهد 1586 محاضرة وتم التواصل مع الهيئات والمصالح الحكومية بواقع 30 محاضرة ، كما تم إلقاء 157 محاضرة بالمصانع والشركات ؛ والتواصل مع الجهات الشرطية والأمنية بعدد 341 محاضرة بمراكز وأقسام الشرطة و36 محاضرة بالأمن المركزي و68 محاضرة بالسجون ؛ وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي تم عقد 681 محاضرة بقصور الثقافة وكان لواعظات الأقصر دور محمود في نشر الوعي الديني بين السيدات على مستوى المحافظة بعدد 1772 درس ؛ وعقدت محاضرات تفاعلية بعدد 2140 مع جمهور " المقاهي الثقافية " ناهيك عن دور المنطقة المتميز في لجان المصالحات في محافظة الأقصر وقنا وأسوان والمشاركة في فعاليات بيت العائلة المصرية والرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به المنطقة من دور هام وفعال في قضايا التحكيم " الخلع " والمصالحة بين الأزواج للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتجنباً لتشرد الأطفال ؛ حيث إن الأسرة هي اللبنة التي يؤدي استقرارها إلى استقرار المجتمع ؛ هذا إلى جانب ما تقوم به منطقة وعظ الأقصر من نشاط في مجال الدعوة.

وتحدث الأب أرمانيوس راعي كنيسة السيدة العذراء عن مظلة بيت العائلة المصرية وقدَّم الشكر لصاحب الفكرة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وأيده في هذه الرؤية البابا شنوده ويسير على دربهما البابا تواضروس، قائلاً: "بيت العائلة منحني التعرف على علماء الأزهر ومشاركتهم في فعاليات كثيرة للتأكيد على الوحدة الوطنية".

وأكد الأستاذ الدكتور حسن القصبي مساعد الأمين العام لشئون البحث العلمي، على أن الأمن المجتمعي لا يأتي إلا من الأمن الفكري، وأن الوعاظ عليهم أن يتحملوا هذه الأمانة العظيمة وكافة شعب مصر يقدرون الزي الأزهري، قائلاً: (فما بالنا إذا حمل صاحبه العلم والفكر والثقافة والتعايش العامة أمانة في أعناقنا، وخاصة في الأماكن البكر كالأقصر وأسوان فكونوا خير من يحملها، والوعاظ قلة اصطفاهم الله ويكفيهم قول الله "ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله").

أمَّا الدكتور محمد عبدالقادر حجازي نائب محافظ الأقصر، فقد أكد بأنه يري أن هذا المؤتمر مختلف ومتميز وأنه من أهم المؤتمرات التي شهدها ويقدم رسالة تهم كل شخص، وأن الإنسان عندما يستيقظ من نومه يقول "اللهم إني أسألك خير هذا اليوم"، موضحاً أن هذا المؤتمر بما يحمله من معان يخدم هذه الأهداف التي خلق الإنسان من أجلها لأن الأديان السماوية تؤدي إلى التكامل وليس كما يري البعض الذي يخرج الكلمات عن مدلولها وهذا دور علماء الأزهر في تسليط الضوء على هذا لتقويم السلوكيات، فيما أشاد الشيخ محمد الرملي حسين أمين عام بيت العائلة المصرية بالأقصر، بدور أهل الوعظ وأنهم على ثغر من ثغور الإسلام وبجهودهم المبذولة في بيت العائلة تمكنوا من القضاء على مشكلات وقضايا مجتمعية.

 

 

مؤتمر منطقة وعظ الأقصر (6)
مؤتمر منطقة وعظ الأقصر 

مؤتمر منطقة وعظ الأقصر (7)
مؤتمر منطقة وعظ الأقصر 

مؤتمر منطقة وعظ الأقصر (3)
مؤتمر منطقة وعظ الأقصر 

مؤتمر منطقة وعظ الأقصر (4)
مؤتمر منطقة وعظ الأقصر 

مؤتمر منطقة وعظ الأقصر (5)
مؤتمر منطقة وعظ الأقصر 

 


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