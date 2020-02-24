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صور.. سقوط أمطار متوسطة وطقس بارد على محافظة بنى سويف

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:57 م
صور.. سقوط أمطار متوسطة وطقس بارد على محافظة بنى سويف أمطار
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد محافظة بنى سويف، سقوط أمطار متوسطة على أغلب أنحاء المحافظة يصاحبها طقس بارد على كافة الأنحاء، فيما شهدت بعض المناطق انقطاع للتيار الكهربائي.
 
وأكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، قيامه بمراجعة تفاصيل وبنود الخطة التى أعدتها أجهزة المحافظة التنفيذية للتعامل مع سقوط الأمطار والسيول و المواقف الطارئة، من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة التنفيذية، تشمل المتابعة الميدانية بشكل مستمر لجميع مخرات السيول بدائرة المحافظة والتأكد من جاهزيتها لتصريف أية سيول محتملة أو أمطار.
 
كما أكد محافظ بني سويف استعدادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لموسم الأمطار، والتى تضمنت تطهير مطابق وتسليك شبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة، وتجهيز سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه.
 
 
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