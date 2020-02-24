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صور.. سقوط أمطار بالداخلة والفرافرة ورفع درجة الاستعداد بكافة المرافق

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:48 م
صور.. سقوط أمطار بالداخلة والفرافرة ورفع درجة الاستعداد بكافة المرافق أمطار
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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استمرت موجة الطقس السيئ بمراكز الوادي الجديد وتزايد سقوط الأمطار وسرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
 
وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق الأساسية بمراكز المحافظة، تزامناََ مع سقوط أمطار علي بعض المناطق بالمحافظة، مشددا: على جاهزية غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز للتعامل الفوري مع أى بلاغات.
 
وقال الزملوط، أنه جري تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات، وتشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا للأزمات والكوارث سواء سقوط أمطار أو عواصف ترابية شديدة أو حرائق وحوادث نتيجة عدم استقرار الطقس في المحافظات الأخرى.
 
وكانت محافظة الوادي الجديد، تعرضت اليوم، لموجة من الطقس السيء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مصحوبًا بسقوط متقطع للأمطار وخاصة على مراكز الفرافرة والداخلة وبلاط.
 
فى غضون ذلك، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقسًا باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقسًا باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، يكون طقس باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا باردًا نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح تنشط أحيانًا، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا معتدلاً نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة.
 
سقوط-أمطار--بالداخلة-والفرافرة-ورفع-درجة-الاستعداد-بكافة-المرافق--(1)
 

سقوط-أمطار--بالداخلة-والفرافرة-ورفع-درجة-الاستعداد-بكافة-المرافق--(2)
 

سقوط-أمطار--بالداخلة-والفرافرة-ورفع-درجة-الاستعداد-بكافة-المرافق--(3)
 

سقوط-أمطار--بالداخلة-والفرافرة-ورفع-درجة-الاستعداد-بكافة-المرافق--(4)
 

سقوط-أمطار--بالداخلة-والفرافرة-ورفع-درجة-الاستعداد-بكافة-المرافق--(5)
 

سقوط-أمطار--بالداخلة-والفرافرة-ورفع-درجة-الاستعداد-بكافة-المرافق--(7)
 

سقوط-أمطار--بالداخلة-والفرافرة-ورفع-درجة-الاستعداد-بكافة-المرافق--(8)
 

سقوط-أمطار--بالداخلة-والفرافرة-ورفع-درجة-الاستعداد-بكافة-المرافق--(9)
 

سقوط-أمطار--بالداخلة-والفرافرة-ورفع-درجة-الاستعداد-بكافة-المرافق--(10)
 

 


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