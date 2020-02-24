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صور.. رئيس جامعة أسوان يكرم ضيوف المؤتمر الدولى للتنوع البيولوجى

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:40 م
صور.. رئيس جامعة أسوان يكرم ضيوف المؤتمر الدولى للتنوع البيولوجى تكريم الدكتور حسام مغازى وزير الرى الموارد الطبيعية السابق
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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على هامش انعقاد المؤتمر الدولى للتنوع البيولوجى بمدينة أسوان اليوم قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بتكريم الدكتور حسام مغازى وزير الرى الموارد الطبيعية السابق والدكتور تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعى المصرى واللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد وعدد من ضيوف المؤتمر

كما تواصلت فعاليات المؤتمر الدولى للتنوع البيولوجى وعلاقته بالأمن القومى بحيرة ناصر حيث تم عقد محاضرة بعنوان طموحات وتحديات المائية فى مصر، واستعرض الدكتور حسام مغازى وزير الرى السابق خلال المحاضرة أهمية مياه بحيرة ناصر وكيفية تعظيم الاستفادة منها مع وضع بدائل لمصادر المياه منها المياه الجوفية واستخدامها فى المشروع القومى لزراعة مليون ونصف فدان ومشروع التعلية حفاظا على شاطيء البحر الأبيض المتوسط من عوامل التعرية انخفاض الأرض مع ارتفاع منسوب المياه ويعد المؤتمر فرصة طيبة ﻻعادة النظر فى استغلال الموارد المائية والعمل على استثمارها.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ورئيس المؤتمر أننا نجتمع اليوم للعمل على تنمية بحيرة ناصر التى نشأت عن السد العالى وشواطئها التى تبلغ أكثر من ألف كيلومتر و(500 )كيلومتر ولو تم زراعة 4 كيلو متر عمق حول البحيرة لتوفر مليون فدان جديدة يمكن الاستفادة بها فى زيادة الرقعة الزراعية والعمل على سد احتياجاتنا من الغذاء. 

كانت قد انطلقت اليوم، الأثنين، بمدينة أسوان، فعاليات المؤتمر الدولى بعنوان "التنوع البيولوجى وعلاقته بالأمن القومى - بحيرة ناصر حالة للدراسة" والذى تنظمه جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبرئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور حسام مغازى وزير الرى السابق، والدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والدكتور تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعى، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، خلال المؤتمر أن أسوان واحة الأمن والأمان وبلاد الذهب ذات الطبيعة الجغرافية الملهمة والتاريخ الحضارى الذى ارتبط بشريان الحياة نهر النيل، وموقع بحيرة ناصر الاصطناعية التى تشكلت بعد بناء سد أسوان وهى من أكبر البحيرات التى يقع جزء منها فى شمال السودان تسمى ببحيرة النوبة  وبحيرة ناصر بجنوب مصر فهى من أكبر البحيرات الاصطناعية فى العالم والتى تمثل البعد الإستراتيجى لسلة الغذاء فى مصر.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته أنه فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بالأمن المائى والامتداد الجغرافى والطبيعى بين دول افريقيا ومصر من خلال رئاسة الاتحاد الافريقى واعلان ان محافظة أسوان مركزا ثقافيا افريقيا وعاصمة للشباب الأفريقى والاقتصاد نجد من الملح علينا ان نؤمن بأهمية البحيرة من وجود مجموعة من أنواع الأسماك المختلفة والتماسيح وتميزها  بالأماكن السياحية منها مركز جرف حسين ومركز شمال أبوسمبل وجنوبها.

وأشار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إلى أن بحيرة ناصر تعد محطة للطيور المهاجرة من مناطق أفريقيا للمشاركة فى دراسة التنوع البيولوجى لبحيرة ناصر والمناطق المرتبطة بها والإدارة المثلى  والعلاقات المباشرة وغير المباشرة بالأمن القومى المصرى وذلك من خلال تعميق التعاون بين جامعة أسوان والجامعات المصرية والإفريقية والدولية، وذلك من خلال المؤتمر الدولى للتنوع البيولوجى والأمن القومى تحت عنوان " بحيرة ناصر - حالة دراسة" والذى تنظمه جامعة أسوان بالتعاون مع الجهات المشاركة لارتباطها الوثيق بحثيا وجغرافيا بجامعة أسوان التى تعد بيت الخبرة التى أجرت العديد من الأبحاث العلمية والأكاديمية لتحقيق أهداف  التنمية المستدامة وبحث سبل أوجه الإستثمار الحقيقى لتحقيق التكامل بين مصر ودول أفريقيا.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بأن هناك تعاون متواصل بين جامعة أسوان التى تعد قاطرة التنمية بالجنوب وهيئة بحيرة السد العالى من خلال أبحاث أكاديمية تعمل على تعظيم الاستفادة من الأنشطة الزراعية والصناعية ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها وذلك لمناقشة الأنشطة وإقامة المشروعات الاستثمارية ببحيرة ناصر حرصاً على الحفاظ على نوعية وجودة مياه بحيرة ناصر التى تعد البنك المركزى الرئيسى لمخزون المياه بمصر.

 

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