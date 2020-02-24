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صور.. رئيس الوزراء يتابع أخر تطورات ملف سد النهضة والاجتماع بواشنطن 27 و28 فبراير

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:54 م
صور.. رئيس الوزراء يتابع أخر تطورات ملف سد النهضة والاجتماع بواشنطن 27 و28 فبراير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومشاركة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة.
 
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، تمهيداً للمشاركة المصرية في الاجتماع الذي وجه الدعوة إليه وزير الخزانة الأمريكي لوزراء خارجية ومياه  الدول الثلاث ( مصر وإثيوبيا والسودان) في واشنطن يومى ٢٧ و ٢٨ فبراير الجاري، بمشاركة رئيس البنك الدولي.
 
رئيس الوزراء يتابع أخر تطورات ملف سد النهضة (1)
 

رئيس الوزراء يتابع أخر تطورات ملف سد النهضة (2)
 

رئيس الوزراء يتابع أخر تطورات ملف سد النهضة (3)
 

رئيس الوزراء يتابع أخر تطورات ملف سد النهضة (4)
 

رئيس الوزراء يتابع أخر تطورات ملف سد النهضة (5)
 

سد النهضة

اللجنة العليا

اخبار عاجلة

السودان واثيوبيا

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