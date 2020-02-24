صور.. جامعة أسيوط تطور عملياتها الجراحية بنظام الكبسولات المغلقة.. تعرف عليها

يقول الدكتور أحمد عوض مدير مستشفى الأورام الجامعى أن نظام الكبسولات هي عبارة عن نظام محكم الغلق ذات نظام تعقيم ذاتي وذلك بالاعتماد علي نظام التكييف المركزي وتهوية مناسبه لحجم الغرفه وتعقيم الهواء وفلترته قبل دخول كبسولة العمليات وايضا منع اي تكون بكتيريا او جراثيم وذلك عن طريق الحوائط مصنوعه من الاستانليس ستيل مدهون بدهان مضاد للبكتريا والجراثيم ومضادة للتوصيل الشحنات الكهربائيه ،و تقليل الفواصل العرضية حتي لا تتكون عليها اتربه او بكتريا بين الالواح وايضا تقليل حجم الفاصل الطولي بين الالواح ببقدر الامكان حتي لاتتعدي 4مم وذلك عن طريق تصميم البينه التحتيه وطريقة تركيبها كما أن الزاوية لا يوجد بها أي زاويه 90 درجة حتي يمكن تنظيف وتطهير الغرفة دون اي صعوبات .

وأضاف الدكتور سامى عبد الرحمن عرفان عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط أن كل الاكسسورات الخاصة بالغرفه منها الدواليب , ولوحة التحكم، وساعة الحائط، وفتحات دخول الهواء او خروجة , جهازعرض الشبكة الدخلية بالمستشفيى داخل الحوائط ولا يوجد لها اي بروز حتي لا تتكون بؤر تجمع لبكتريا اواتربة ،والغرفة كاملة متصله ببعضا البعض ،ومحكمة الغلق حتي يتم المحافظة علي ضغط الغرفة ، والمحافظة علي فرق الضغط الموجب ،والسالب داخل وخارج الغرفه ،والبنية التحتية مصنوعه من الحديد المجلفن وجزء منحني عند اسفله ويتقابل مع الارضية مصنوع من الالومنيوم، وألواح الحوائط مصنوعة من جزئين جزء خلفي لتقوية الحائط مصنوع من الالومنيوم وجزء امامي مصنوع من الاستانليس ستيل مدهون بدهان مضاد للبكتريا ويمنع تسريب وتوصيل الشحنات الكهربائية ويتم تثبيت البنية التحتية المصنوعة من الحديد المجلفن في السقف والارضية ولا يتم تثبيتها بالحوائط وذلك لان الحوائط اضعف من السقف ، والارضية وإذا حدثت أي مشكلة للحائط أي ان كان سببه لايؤثر علي الكبسولة وطريقة تثبيتها و يتم تركيب اللواح الحوائط المصنوعة من الاستانليس ستيل علي البينة التحتية عن طريق خطافات خلف اللوح علي فتحات بالبنية التحتية وليس بمسامير حتي لا تترك مسافة بين اللوح والاخر حتي يتم معالجة الفاصل بسهولة عن طريق حقنها بالسليكون مضاد للبكتريا، وحتي يتم فكها وتركبيها بسهولة في حالة وجود تصليح او تعديل في أي مكان في الغرفة .

ومن جهته أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن افتتاح مشروع تطوير غرف العمليات الجراحية بنظام الكبسولات المغلقة بمستشفى الأورام الجامعى ،وهو ما يأتى هذا فى إطار حرص الجامعة على تطوير ورفع كفاءة خدماتها الطبية المقدمة لمختلف المرضى المترددين على عياداتها ومستشفياتها الجامعية فى مختلف التخصصات والأقسام ، فى ظل عمل وجهد بلا كلل ولا ملل من جانب أعضائها من الكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم خدمة علاجية وصحية تحقق نسب شفاء مرتفعة للمرضى وتصل لمقاييس عالمية حيث تم تطوير غرف العمليات الجراحية لتعمل بنظام الكبسولات المغلقة وذلك وفقا للمواصفات العالمية لتشمل 3 كبسولات مغلقة بتمويل كامل من بنك مصر للتنمية المجتمع وكبسولة واحدة أخرى بمساهمة من جامعة أسيوط مع البنك وذلك بأجمالي تكلفة بلغت 20 مليون جنيه مصرياً ، هذا إلى جانب توفير محول كهربائى وديزل وتكيف مركزى بتمويل أيضا من بنك مصر بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين جنيه.