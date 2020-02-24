صور.. جامعة أسيوط تطلق أول برنامج تدريبى فى مصر لفحص قلب الجنين

أسيوط - ضحا صالح

تلقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تقريراً من الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا عن افتتاحه لأعمال البرنامج التدريبى الأول لفحص قلب الجنين بالموجات الصوتية والذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء بأسيوط وبحضور الدكتور ضياء النشار مدير عام مستشفى صحة المرأة، والدكتور أحمد مخلوف والدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة الأسبق ومدير مركز التدريب بالمستشفى والدكتور صلاح العمرى مدير وحدة طب قلب الأطفال والدكتور محمد زين وكيل أول وزارة الصحة والدكتور ضياء عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط والدكتور سيف الإسلام المشرف العام على البرنامج التدريبى والدكتورة هبة عطية مقرر اللجنة العلمية .

وخلال الافتتاح أشاد الدكتور أحمد المنشاوى بما يقوم به قسم النساء والتوليد بجامعة أسيوط من دور متميز وخدمة طبية رائدة ومنفردة والجارى تقديمها بمستشفى صحة المرأة والتى تُعد المستشفى الأكبر من نوعها على مستوى محافظات الصعيد، مؤكداً على أهمية التعاون العلمى القائم بين أساتذة جامعة أسيوط ومديرية الصحة وما يثمره من عقد دورات تدريبية متواصلة من أجل إكساب الأطباء خبرات إضافية من شأنها رفع مهاراتهم وزيادة كفاءتهم فى مختلف التخصصات .

وأوضح الدكتور ضياء النشار أهمية البرنامج التدريبى والذى يُعد الأول من نوعه فى مصر والذى ينظمه مركز الموجات الصوتية بمستشفى صحة المرأة بالتعاون مع وحدة أمراض قلب الأطفال بمستشفى القلب الجامعى والذى يهدف إلى فحص قلب الجنين خلال فترة الحمل باستخدام الموجات الصوتية ، وهو ما يأتى فى إطار الدور العلمى والبحثى الذى يقوم به قسم النساء والتوليد بكلية الطب وحرصه على التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية من أجل تطوير الخدمات الطبية المقدمة

وصرح الدكتور حسن صلاح أن البرنامج هو الأول من نوعه فى مصر بالتعاون بين الهيئات الثلاث و يعنى بتدريب أطباء وزارة الصحة والجامعة على تقنية عالية وأجهزة حديثة لفحص قلب الجنين و تشخيص العيوب الخلقية قبل الولادة وهو مجال صعب التقنية ويحتاج مهارات وخبرات عالية وأجهزة ذات تقنية حديثة. البرنامج مكون من ثلاث مراحل تمتد لعدة أشهر و تنتهى بحصول المتدرب على شهادة علمية جارى اعتمادها من الجامعة ومن نقابة الأطباء وفى حال إتمام المتدرب لجميع المراحل يحصل على شهادة تؤهله لان يكون مدربا فى هذا المجال.

كما يهدف البرنامج إلى تحسين خدمة رعاية الحمل و تشخيص هذا النوع الصعب من الأمراض و تجهيز الحالات للحصول على أفضل رعاية عند الوضع و بالتالى تقليل وفيات الأطفال المصابين بعيوب القلب.



جامعة أسيوط تطلق أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين



جامعة أسيوط تطلق أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين



جامعة أسيوط تطلق أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين



جامعة أسيوط تطلق أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين