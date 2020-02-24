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لتدريب الشباب على الحرف ..

صور.. تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة "مهنتك مستقبلك" بقرى بالوادى الجديد

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:09 م
صور.. تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة "مهنتك مستقبلك" بقرى بالوادى الجديد مبادرة "مهنتك مستقبلك"
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك" فى منطقة درب الأربعين جنوب واحة باريس حيث أكد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، أحمد حسين طليب، تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة من خلال تنظيم دورة تدريبية على مهنتى السباكة الصحية والتوصيلات الكهربائية لـ30 متدربًا، من أبناء منطقة درب الأربعين، من خلال وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية.

وأضاف طليب، أن الدورة جارى تنفيذها بإشراف محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بالقرى الأكثر احتياجا وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهن بتلك القرى، وتستمر لمدة شهر، وسيجرى منح الثلاثة الأوائل ماكينات خياطة وحقائب عدة خاصة بمهنتى السباكة الصحية والكهرباء، للعمل بتلك المهنة فى ختام الدورة.

ولفت الي، أن المديرية نفذت أمس المرحلة الأولى من المبادرة من خلال تنظمى دورة تدريبية لـ15 متدربة على مهنة الخياطة، وبذلك يصبح أجمالى المستهدف تدريبه فى المبادرة بمنطقة قرى درب الأربعين هو 45 شاباً وفتاة.

وكانت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادى الجديد، أعلنت يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، عن ختام تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،" مهنتك مستقبلك" بقرية بغداد التابعة لمركز باريس.

واختتمت المديرية يوم الثلاثاء الماضى، تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،" مهنتك مستقبلك" بقرية بغداد التابعة لمركز باريس حيث أكد أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادى الجديد، الانتهاء من تنفيذ المبادرة من خلال دورة تدريبية لـ 15 متدربًا على مهنة السباكة الصحية، و15 متدربة على مهنة الخياطة والتفصيل، و 15 أخرين على مهنة التوصيلات الكهربية وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية.

وأضاف طليب، أن الدورة جرى تنفيذها بإشراف محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بالقرى الأكثر احتياجا وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهن بتلك القرى، حيث بدأت يوم 5 يناير الماضي، واستمرت لمدة شهر، وجرى منح الثلاثة الأوائل 2 حقيبة معدات وأدوات مجهزة بأحدث الأدوات والعدد اللازمة للعمل بتلك المهنة فى ختام الدورة.

 

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