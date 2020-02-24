صور.. تحسن طفيف فى حالة الطقس.. والأحياء ترفع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شهدت الإسكندرية اليوم تحسن طفيف فى حالة الطقس، بعد أن شهدت المحافظة مساء أمس هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، حيث توقف هطول الامطار وبدأت الشمس فى السطوع لفترات متقطعة، فيما واصلت أحياء الاسكندرية تكثيف أعمال رفع تراكمات مياه الامطار و فتح الطريق أمام المارة و السيارات النوة الحالى واستمرار تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض لتراكمات المياه لحين الانتهاء الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة.

وأكد الشريف أن جميع أجهرة المحافظة وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار، متواجدة في الشارع على مدار الساعة لحين الانتهاء من النوة الحالية، أوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة ، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأكدت محافظة الاسكندرية فى بيان لها على أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

من جانبه، قام اللواء محمود نافع ، رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية ، بمتابعة أعمال تصريف مياه الامطار بالاسكندرية، و تفقد أماكن تمركز سيارات الشفط التابعة لشركة الصرف الصحى.

وأكد اللواء محمود نافع على أن شركة الصرف الصحى ، قد قامت بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط و سيارات السيول ، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، كما قامت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية ، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهي 165 بيار.

يذكر أن تقرير صادر من مركز التنبؤ بقطاع التخطيط و خرائط الامطار ، قد حذر من إحتمالات سقوط أمطار يومى الاحد و الاثنين ،حيث حذر التقرير من إحتمالية سقوط أمطار متوسطة يوم الاثنين ، على جنوب سيناء و خليج السويس و تقل شدتها على السواحل الشمالية و محافظات الوجة البحرى و القاهرة و شمال الصعيد، وطالب التقرير بتوخى الحذر و إتخاذ الاجراءات الازمة لتجنب الاضرار التى تنتج عن سقوط الامطار الغزيرة و المتوسطة على سيناء و السواحل الشمالية.



استمرار اعمال التطهير



تطهير المطابق



شفط تراكمات مياه الامطار