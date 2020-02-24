صور.. بعثة صن داونز فى طريقهما للقاهرة لمواجهة الأهلى بدورى أبطال إفريقيا

كتب محمود عبد الغنى

استقبل فريق عمل مصرللطيران بجنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، بعثة فريق صن داونز اف سي الجنوب أفريقي بمطار جوهانسبرج، فى طريقها للقاهرة لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة، ومن المقرر أن تصل بعثة صن داونز القاهرة صباح غدا الثلاثاء على رحلة مصرللطيران Ms 840، وسوف يستقبلهم فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

وكان قد تأهل صن داونز إلى ربع نهائى كأس جنوب أفريقيا بعد الفوز على ضيفه جامعة فال بنتيجة 2-0 فى المواجهة الأخيرة للفريق الجنوب أفريقى قبل لقاء الأهلى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، الهدف الأول أحرزه اللاعب واين أريندس فى الدقيقة 54، وأحرز اللاعب باكامانى ماهلامبى لاعب الأهلى السابق الهدف الثانى فى الدقيقة 71، وأهدر الضيوف ركلة جزاء فى الدقيقة 57.

وشهد تشكيل صن داونز إجراء 10 تغييرات عن المباراة الأخيرة التي خاضها في الدوري وانتهت بالفوز 2-1 على بلومفونتين سيلتيك، حيث يتواجد فقط المدافع نيكولوس لوخوبيني من التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة بينما استبعد موسيماني معظم لاعبيه من القائمة وتواجد على مقاعد البدلاء ثيمبا زواني وباكامني ماهلامبي وجالي وماديشا وجاء التشكيل كالتالي: مويني، لوخوبيني، لاكاي، سوماهورو، سيابي، أريندسي، مابوندا، ماكجاولا، مخوليسي، مابوبي، ميزا.

وحقق فريق صن داونز فوزا ثمينا على ضيفه فريق بلومفونتين سيلتيك، بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، الماضي على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ20، من دورى جنوب أفريقيا.