سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. بعثة صن داونز فى طريقهما للقاهرة لمواجهة الأهلى بدورى أبطال إفريقيا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:47 م
صور.. بعثة صن داونز فى طريقهما للقاهرة لمواجهة الأهلى بدورى أبطال إفريقيا بعثة صن داونز- أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل فريق عمل مصرللطيران بجنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، بعثة فريق صن داونز اف سي الجنوب أفريقي بمطار جوهانسبرج، فى طريقها للقاهرة لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة، ومن المقرر أن تصل بعثة صن داونز القاهرة صباح غدا الثلاثاء على رحلة مصرللطيران Ms 840، وسوف يستقبلهم فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

وكان قد تأهل صن داونز إلى ربع نهائى كأس جنوب أفريقيا بعد الفوز على ضيفه جامعة فال بنتيجة 2-0 فى المواجهة الأخيرة للفريق الجنوب أفريقى قبل لقاء الأهلى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، الهدف الأول أحرزه اللاعب واين أريندس فى الدقيقة 54، وأحرز اللاعب باكامانى ماهلامبى لاعب الأهلى السابق الهدف الثانى فى الدقيقة 71، وأهدر الضيوف ركلة جزاء فى الدقيقة 57.

وشهد تشكيل صن داونز إجراء 10 تغييرات عن المباراة الأخيرة التي خاضها في الدوري وانتهت بالفوز 2-1 على بلومفونتين سيلتيك، حيث يتواجد فقط المدافع نيكولوس لوخوبيني من التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة بينما استبعد موسيماني معظم لاعبيه من القائمة وتواجد على مقاعد البدلاء ثيمبا زواني وباكامني ماهلامبي وجالي وماديشا وجاء التشكيل كالتالي: مويني، لوخوبيني، لاكاي، سوماهورو، سيابي، أريندسي، مابوندا، ماكجاولا، مخوليسي، مابوبي، ميزا.

وحقق فريق صن داونز فوزا ثمينا على ضيفه فريق بلومفونتين سيلتيك، بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، الماضي على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ20، من دورى جنوب أفريقيا.


مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة