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صور.. انهيار بلكونة عقار بسبب مياه الأمطار فى الغربية

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:34 م
صور.. انهيار بلكونة عقار بسبب مياه الأمطار فى الغربية إنهيار بلكونة
الغربية محمد طارق

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شهد شارع سوق السمك بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية انهيار بلكونة عقار بعد سقوط أمطار غزيرة أمس بشوارع المدينة، وسط غياب تام للمسئولين بمجلس مدينة زفتى.

فى هذا الصدد قال محمد عبد المقصود أحد أهالى المنطقة لـ"اليوم السابع" إنهم فوجئوا صباحًا بانهيار بلكونة العقار على الشارع الرئيسى بسوق السمك ما أصاب الشارع بشلل مرورى أدى إلى إغلاقه دون أى تحرك من المسئولين بديوان مجلس مدينة زفتى والذى يبعد عن العقار بحوالي 100 متر .

وأضاف أن الأهالي تجمعوا وقاموا برفع الكتل الخرسانية من العقار المشار إليه حتى يعيدوا فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات، فيما شهد الشارع تجمعات مائية كبيرة .

وكانت محافظة الغربية قد تعرضت أمس إلى هطول أمطار غزيرة بمدن ومراكز المحافظة وانخفاض فى درجات الحرارة، وأغرقت مياه الأمطار شوارع المحافظة، وتجمعت المياه أسفل الكباري والانفاق بالمحلة وطنطا وكفر الزيات، وتجمعت مياه الأمطار على الطرق الرئيسية والفرعية بكميات كبيرة، وأدت الأمطار إلى حدوث زحام مرورى وتكدس للسيارات على بعض الطرق.

فيما نسقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي مع ادارة الحماية المدنية، ومجالس المدن والاحياء لشفط مياه الأمطار من الشوارع.

وتشهد أغلب أنحاء الجمهورية طقسًا غير مستقر، حيث تشهد البلاد أمطارًا فى مناطق متفرقة وسط تحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد من استمرار موجة عدم الاستقرار حتى الثلاثاء المقبل.

 

 

سقوط بلكونة عقار بسبب مياة الأمطار في زفتي
سقوط بلكونة عقار بسبب مياة الأمطار في زفتي

 

سقوط بلكونة عقار في زفتي
سقوط بلكونة عقار في زفتي

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