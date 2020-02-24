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صور .."الزراعة" تنفذ البرنامج الثالث لمشاركة المرأة الريفية لمواجه غش المبيدات

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:27 م
صور .."الزراعة" تنفذ البرنامج الثالث لمشاركة المرأة الريفية لمواجه غش المبيدات تدريب المراة الريفية على تجنب مخاطر المبيدات
كتب عز النوبى

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واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة  الزراعة، تنفيذ برنامج تدريبى لدمج المرأة الريفية فى الزراعة النظيفة، بهدف التقليل من مخاطر التعرض للمبيدات والغش، وبدء البرنامج الثالث بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات  للتصدى لضبط أسواق بيع المبيدات والحد من عمليات الغش والتهريب للمبيدات، منها تفعيل مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق، وتفعيل الضبطية القضائية.

قال الدكتور مصطفى عبد الستار، الأمين العام للجنة مبيدات الآفات، فى تصريحات لـ " اليوم السابع  "،  أنه  يتم حاليا تنفيذ البرنامج التدريبى الثالث لدمج المرأة الريفية في الزراعة النظيفة، بهدف التقليل من مخاطر التعرض للمبيدات، والبرنامج يتم تنفيذه  بمحافظات الصعيد، وبالتعاون مع مشروع حياة، لافتا إلى مشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال المبيدات،   وذلك  في  إطار توجه الدولة لرفع المستوى المعرفى والسلوكى للأسرة المصرية وتم تنفيذ البرنامج   بمراكز عديد ة منها  اخميم و سأقلته -محافظة سوهاج .

 وأضاف   الأمين العام للجنة مبيدات الآفات ، أنه اتساقا مع اهداف  استراتيجية 2030 ادراج  لجنة المبيدات  خطة  عمل لإدماج المرأة في التنمية الزراعية  في مصر كبرنامج محورى  وكبرنامج رئيسيى  لتعزيز  قدرة المرآة  الريفية   وتوعيتها  بقضايا الأمان والسلامة  الصحية والبيئة  اثناء العمل الزراعى، لزيادة قدرتها  على العمل اللائق  ومحاربة الفقر وتوفير  فرص عمل  في قطاع الزراعة المصرية  وزيادة الإنتاج الزراعى.

وتابع " عبد الستار "، أن  المرأة الريفية تشكل الدعامة الأساسية التي يقوم عليها القطاع الزراعي فى كل بلدان العالم، بما فيها العالم العربي، إذ يعد القطاع الزراعي الأكثر استيعابا للنساء، ويمثل 30% من القوى العاملة ويؤمن 50% من إجمالي الإنتاج الغذائى والزراعى العالمى، وترتفع نسبة العاملات في القطاع الزراعي في مناطق من آسيا وأفريقيا ، بالإضافة  الى التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها  للحد من المهرب والمغشوش، و تفعيل أعمال الرقابة والتتبع على المحال.
 

تدريب المراة الريفية على تجنب مخاطر المبيدات (1)
 

 

تدريب المراة الريفية على تجنب مخاطر المبيدات (2)
 

 

تدريب المراة الريفية على تجنب مخاطر المبيدات (3)
 

 

تدريب المراة الريفية على تجنب مخاطر المبيدات (4)
 

 

تدريب المراة الريفية على تجنب مخاطر المبيدات (5)
 

 

تدريب المراة الريفية على تجنب مخاطر المبيدات (6)
 

 

تدريب المراة الريفية على تجنب مخاطر المبيدات (7)
 

 

تدريب المراة الريفية على تجنب مخاطر المبيدات (8)
 

 

تدريب المراة الريفية على تجنب مخاطر المبيدات (9)
 

الافات الزراعية

لجنة المبيدات

المراة الريفية

غش المبيدات

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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