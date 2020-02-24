صور.. الحماية المدنية بالقاهرة تقوم بشفط مياه الأمطار من محاور وميادين العاصمة

كتب عبد الرحمن سيد

قامت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، بعمليات شفط للمياه من المحاور و الميادين في العاصمة، تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن القاهرة،ـ بعد هطول الأمطار، وتقوم السيارات بعمليات سحب للمياه المتراكمة بمطالع و منازل الكبارى و المحاور الهامة في القاهرة.



استخدام سيارات للشفط

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ تبلغ ذروتها اليوم الاثنين 24 فبراير، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم غدا الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة اليوم الإثنين بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .



الحماية المدنية تسحب المياه

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر .



الحماية المدنية

وفيما يتعلق بحالة الطقس بالقاهرة الكبرى خلال هذا الفترة، فكشفت هيئة الأرصاد أن هناك فرص أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا اليوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات، ومن المتوقع غدا الثلاثاء 25 أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة .



جانب من عمليات الشفط



رجال الحماية المدنية بالطرق



سحب المياه من المحاور



عمليات الشفط مستمرة بالطرق



عمليات شفط المياه