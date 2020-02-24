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صور.. أهالى الزينية يتبرعون بـ6 قراريط لبناء مدرسة الشيخ خير الإبتدائية

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:59 م
صور.. أهالى الزينية يتبرعون بـ6 قراريط لبناء مدرسة الشيخ خير الإبتدائية معدات المدينة خلال تمهيد الأرض وتسليمها للأبنية التعليمية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن إنهاء إجراءات تسليم قطعة أرض على مساحة 6 قيراط لهيئة الأبنية التعليمية لبناء مدرسة الشيخ خير الإبتدائية، كما سيتم تمهيد الطريق المؤدي إلى مدخل المدرسة بالتوازي مع الأعمال الإنشائية للمدرسة، وذلك لخدمة أهالي المنطقة وأطفالهم فى توفير مدرسة لهم فور نهاية بنائها وتشييدها وفرشها بأحدث المعدات والتجهيزات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه التقى بالأهالي الذين تبرعوا بقطعة الأرض وأشاد بدورهم الكبير في خدمة المجتمع، وذلك عبر مساهمتهم بالجهود الذاتية لتسهيل أعمال تمهيد الطريق، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لتنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية المقررة لكل مركز ومدينة في قطاع التعليم بهدف خفض نسبة كثافة الطلاب داخل المدارس.

وكانت قد أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الإثنين، عن إستلام معهد القرنه الإبتدائى للفتيات بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والتدعيم لرفع كفاءة المبنى، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمجهودات رجال الإدارة الهندسية للأبنية التعليمية الأزهرية بالأقصر، ومهندسي الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بمشيخة الأزهرالشريف، بدعم المهندس الاستشارى محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بمشيخة الأزهر الشريف ومهندسي وزارة الإنتاج الحربى.

وجاء ذلك ضمن خطة منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، لتطوير ورفع كفاءة المعاهد الأزهرية بالمدن المختلفة لخدمة طلاب الأقصر، وذلك عبر إنشاء وإحلال وتجديد مجمعات تعليمية ومعاهد أزهرية جديدة لخدمة المنطقة الأزهرية والطلاب بمختلف مدن المحافظة، وذلك طبقاً لتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالارتقاء بمبانى المعاهد الأزهرية.

 

معدات المدينة خلال تمهيد الأرض وتسليمها للأبنية التعليمية (1)
معدات المدينة خلال تمهيد الأرض وتسليمها للأبنية التعليمية 
معدات المدينة خلال تمهيد الأرض وتسليمها للأبنية التعليمية (2)
معدات المدينة خلال تمهيد الأرض وتسليمها للأبنية التعليمية 
 
معدات المدينة خلال تمهيد الأرض وتسليمها للأبنية التعليمية (3)
معدات المدينة خلال تمهيد الأرض وتسليمها للأبنية التعليمية 
 

 


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تبرع اهالى بارض لمدرسة بالاقصر

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