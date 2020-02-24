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صحة الوادي الجديد تعدم أدوية منتهية الصلاحية تم ضبطها في صيدليات بالمحافظة

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:38 م
صحة الوادي الجديد تعدم أدوية منتهية الصلاحية تم ضبطها في صيدليات بالمحافظة اعدام أدوية منتهية الصلاحية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، مساء اليوم الإثنين، عن إعدام أدوية منتهية الصلاحية، مؤكدا على أن إدارة التفتيش الصيدلي التابعة للمديرية، تولت إعدام عدد من الأحراز المنتهية الصلاحية ما بين أحراز على ذمة قضايا، وأحراز خاصة بصيدليات تم ضبطها من قبل إدارة التفتيش الصيدلي وذلك في إطار مجهودات إدارة التفتيش الصيدلي لمتابعة سوق الدواء والاهتمام بمدي صلاحية ومصادر الأدوية المعروضة للمواطنين.

وكانت وزيرة الصحة والسكان أكدت أنه سيجري إعدام الأدوية منتهية الصلاحية بواسطة التفتيش الصيدلي لضمان عدم إعادة تدويرها مرة أخرى، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء قريبًا من سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وذلك بعد صدور القرارات التنفيذية التي تنظم تنفيذ قرار السحب.
 
وفي سياق متصل شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملة تفتيش مفاجئة على مخازن التغذية المدرسية بمركز الخارجة. 
أكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، إنه تلقى تعليمات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بضرورة المرور على جميع مدارس المحافظة ومتابعة التغذية المدرسية، وأماكن تخزينها، والتأكد من عدم وجود باعة جائلين خارجها، وشن حملات من قبل إدارات مراقبة الأغذية والطب الوقائي بقيادة الدكتورة فايزة عبد الحليم سليمان، على محلات بيع الأغذية والمطاعم، وكل ما يتعلق بالغذاء وذلك للتصدي لحالات بيع أغذية فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات الصحية، وكذلك التأكد من سلامة المعروضات وطرق التصنيع الصحيحة، وأن المحلات والمطاعم مرخصة، كما أن العاملين بها يخضعون للاشتراطات الصحية اللازمة ولديهم شهادات صحية تؤكد خلوهم من الأمراض.
 
أضاف محروس، أن الحملة رافقتها لجنة من الرقابة التموينية للاطمئنان على سلامة التغذية المدرسية التي تقدم لأبنائنا الطلاب، كما أنن الهدف من هذه الحملات هو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وطلبة المدارس والتصدي لكل مظاهر الإهمال الصحي فيما يقدم من أغذية ومشروبات في نطاق المحافظة.
 
 
 

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