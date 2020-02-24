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صحة البحرين: علاج وعزل الشخص المصاب بفيروس كورونا وفحص المخالطين له

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:03 م
صحة البحرين: علاج وعزل الشخص المصاب بفيروس كورونا وفحص المخالطين له فيروس كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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أفادت وزارة الصحة فى البحرين، أنه وفور تسجيلها لأول إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا "كوفيد 19"، لمواطن بحرينى قادم من إيران عن طريق دبى، تم نقله فورًا للعلاج والعزل فى مركز إبراهيم خليل كانو الصحى بمنطقة السلمانية وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض، وذلك بالاتصال بكافة من خالطهم من الأهل والأقارب وعمل التحليلات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم بمركز الحجر الصحى المخصص للحالات المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علاج وعزل الشخص المصاب بفيروس كورونا وفحص كافة المخالطين له #Bahrain #bh #bnanews #bna #البحرين #بنا #وكالة_أنباء_البحرين المنامة في 24 فبراير/ بنا / أفادت وزارة الصحة بأنه وفور تسجيلها لأول إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا COVID-19 لمواطن بحريني قادم من إيران عن طريق دبي تم نقله فورًا للعلاج والعزل في مركز ابراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض، وذلك بالاتصال بكافة من خالطهم من الأهل والأقارب وعمل التحليلات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم بمركز الحجر الصحي المخصص للحالات المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوم. وأشارت الوزارة إلى أن الشخص المصاب بالفيروس عاد إلى البحرين في تاريخ 21 فبراير 2020 قادماً من إيران عن طريق دبي ولم يتم رصد أي اعراض على الحالة عند وصوله لمطار البحرين الدولي وأن الاعراض ظهرت عليه بعد دخوله للمملكة، مشيرة إلى أنها قامت بالتواصل مع كافة المسافرين على نفس الرحلة التي كان عليها المصاب لإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم من الفيروس، موضحةً بأن الشخص المصاب بفيروس كورونا كوفيد 19 يعمل سائقاً لتوصيل طلبة المدارس، وقد قام بتوصيل عدد من الطلبة يوم الأحد بعد عودته من إيران إلى مدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين في سترة ومدرسة سترة الإعدادية للبنات وروضة القمر في سترة، حيث تم التواصل مع كافة الطلبة وأهاليهم وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم إغلاق المدارس المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين احترازياً. وتهيب وزارة الصحة بكافة القادمين من الدول المتفشي بها الفيروس أنه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد 19 والمتمثلة بارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، أو في حال اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

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ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أشارت الوزارة إلى أن الشخص المصاب بالفيروس عاد إلى البحرين فى تاريخ 21 فبراير 2020 قادماً من إيران عن طريق دبى ولم يتم رصد أى اعراض على الحالة عند وصوله لمطار البحرين الدولى وأن الاعراض ظهرت عليه بعد دخوله للمملكة، مشيرة إلى أنها قامت بالتواصل مع كافة المسافرين على نفس الرحلة التى كان عليها المصاب لإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم من الفيروس، موضحةً بأن الشخص المصاب بفيروس كورونا كوفيد 19 يعمل سائقاً لتوصيل طلبة المدارس، وقد قام بتوصيل عدد من الطلبة يوم الأحد بعد عودته من إيران إلى مدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين فى سترة ومدرسة سترة الإعدادية للبنات وروضة القمر فى سترة، حيث تم التواصل مع كافة الطلبة وأهاليهم وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المدارس المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين احترازياً.

وتهيب وزارة الصحة بكافة القادمين من الدول المتفشى بها الفيروس أنه فى حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا والمتمثلة بارتفاع فى درجة الحرارة، السعال، صعوبة فى التنفس، أو فى حال اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس البقاء فى مقر سكنهم فى غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التى ستعطى لهم من قبل الفريق الطبى، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

 

 

 


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