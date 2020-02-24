شاهد أعمال تجميل المسار السياحي بالبياضية لخدمة الأفواج السياحية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من عمليات تجميل المسار السياحي شمال قلب مدينة الأقصر، والذي يخدم أفواج السائحين المتجهين من الشرق للبر الغربى والعكس بصورة يومية وكذلك الأفواج التي تزور معابد إسنا والطود وتستخدم الطريق البرى بين الأقصر وأسوان، وذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المدن بمواصلة الحملات اليومية للنظافة والتجميل بمداخل ومخارج المدن، للحفاظ على النظافة والتجميل اليومى بكافة أنحاء المحافظة أمام كافة الضيوف من مختلف دول العالم.

وأضاف رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع أولاً بأول أعمال النظافة بالمسار السياحي، حيث قام برفقة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، بالمرور على أعمال التجميل وتركيب البلدورات على المسار السياحي، حيث يتم إستكمال ودهان البلدورات على طول خط المسار السياحي، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية قامت قرية الروافعة برفع 15 طن من مخلفات الأتربة والركام بالطريق الموازي للمسار السياحي من كمين البغدادي، وذلك عبر إستخدام المعدات الثقيلة وعمال النظافة من القرية والمدينة، كما أنه يجرى العمل على قدم وساق لرفع ما تبقى من مخلفات بتلك المناطق لتجميل المدينة أمام الضيوف بالمسار السياحى.

وأوضح اللواء محمد صحصاح أنه تم العمل أيضاً في إلقاء تربة للمساحات الخضراء أسفل كوبري البغدادى، وذلك تمهيداً لإستزراعها وإعادة زرعها مرة أخرى باعتبارها إحدى المداخل الرئيسية للمدينة، مناشداً جميع المواطنين ضرورة الإبلاغ الفورى عن أى عربات تلقى أى مخلفات صلبة فى الطرق، حتى يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للمحافظة على ما تم إنجازه من عمل.



تجميل المسار السياحى بالبياضية لخدمة الأفواج السياحية



تجميل المسار السياحى بالبياضية لخدمة الأفواج السياحية



تجميل المسار السياحى بالبياضية لخدمة الأفواج السياحية