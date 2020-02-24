سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 05:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سيدة تطالب مطلقها بنفقة ترفيه لطفلها قيمتها 7 آلاف جنيه شهريا

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:00 ص
سيدة تطالب مطلقها بنفقة ترفيه لطفلها قيمتها 7 آلاف جنيه شهريا محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى للمطالبة بـ 7 ألاف نفقة ترفيه وألعاب، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت تخلفه عن سدادها بشكل ودي، وأمتناعه عن رعايته أو السؤال عنه، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، أنتهت بتركها للمنزل، وحصولها على حكم بتطليقه، ليقرر معاقبتها علي رفضها منحه حضانة الصغير، ودفعت أم الطفل، بيسر حالة مطلقها المادية، وتقاضيه أرباح من شركته الذي يملكها بما يتجاوز ملايين الجنيهات، مشيرة إلى أن طفلها يحتاج إلى مصروفات للترفيه مثل أصدقائه، وأولاد أقاربه، كما اعتادت أثناء عيشه برفقة الأب لمساعدته على ممارسة حياته بشكل طبيعى .

وكانت "ن .ع.أ" قد أكدت في دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت بعقد زواج شرعى، وأنجبت منه طفل وحيد يبلغ 9 سنوات، وأنه أثر خلافات نشبت بينهم بسبب رفضها ترك عملها، هجرها لمدة زادت عن العام، ورفض الإنفاق عليها، وساومها على التنازل عن حقوقها الشرعية مقابل حضانة الصغير، مما دفعها لتطليقه للضرر.

فيما رد والد الطفل، أن زوجته طردته من منزله، وأستولت عليه بالبلطجة، وطلقته بالتحايل على القانون باتهامات باطلة، ورفضت رؤيته لطفله، منذ 18 شهر، رغم حصولها على نفقات تتعدي الـ 50 ألف شهريا.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

وتعد نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.

 


محكمه الاسره

نفقه العاب

خلافات زوجيه

الطلاق للضرر

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بطاقة الرقم القومى السارية شرط التقديم لقرعة الحج لهذا العام

بطاقة الرقم القومى السارية شرط التقديم لقرعة الحج لهذا العام

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة