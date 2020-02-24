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سقوط أمطار وثلوج مع برق ورعد فى التجمع الخامس.. صور وفيديو

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:15 م
سقوط أمطار وثلوج مع برق ورعد فى التجمع الخامس.. صور وفيديو الأمطار فى التجمع الخامس
كتب محمد تهامى زكى

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هطلت الأمطار والثلوج بشدة على عدد منطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، مصحوبة بالبرق والرعد، حتى أغرقت شوارع الحى وارتفع منسوب المياه فى الطرق.

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ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، صورا وفيديوهات تظهر هطول الأمطار الشديد وسقوط الثلج وغرق بعض السيارات بسبب ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى، طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

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ويشهد اليوم الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وقال الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح تنشط أحيانا، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

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