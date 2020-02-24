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سفير اليابان: المتحف الكبير أحد مظاهر التعاون بين القاهرة وطوكيو

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:56 م
سفير اليابان: المتحف الكبير أحد مظاهر التعاون بين القاهرة وطوكيو لقاء الدكتور خالد العنانى وسفير اليابان
كتبت آمال رسلان

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حضر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مساء أمس الأحد حفل الاستقبال الأول بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور اليابانى، الذى اعتلى العرش فى شهر أكتوبر من عام  2019، الذى أقيم فى مقر السفارة اليابانية عدد من وعدد من الوزراء من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور على المصلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأسامة هيكل وزير الإعلام، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الأجنبية فى مصر .

وخلال الاحتفالية قدم السفير اليابانى نوكى مساكى الشكر للضيوف، كما وجه فى كلمته شكر خاص لوزير السياحة والآثار الذى حضر مراسم تنصيب الإمبراطور في طوكيو نيابة عن رئيس الجمهورية، كما أشار إلى انطباعات العناني عن مراسم تنصيب الإمبراطور التي اوضح فيها تقارب بين الحضارة المصرية القديمة ومراسم التتويج، حيث يلعب قرص الشمس أهمية ومكانة في التقاليد الروحانية للعائلة الإمبراطورية اليابانية مثلما كان في مصر القديمة حيث كان للإله رع، اله الشمس دور هام في مراسم تتويج الملك الجديد.

واستطرد سفير اليابان كلماته قائلا أن عام 2019  كان عاما مليئا بالأحداث التاريخية والتي سمحت بفرصة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن العام الجاري أيضا هام للغاية حيث أن العالم ينتظر حدثان كبيران هما دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والذي ستشارك فيها فريق كرة القدم وفريق الجودو المصري.

أما الحدث الثاني فهو افتتاح المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، الذى هو أحد مظاهر التعاون بين مصر واليابان في مجال العمل الاثري بالإضافة الى أنه مساهمه من اليابان من أجل الحضارة والتراث العالمي، متمنيا أن يكون هذا الافتتاح فرصة لتنمية علاقة الصداقة الخالدة بين مصر واليابان.

كان سفير اليابان قد أكد خلال الحفل أن بلاده قدمت حوالي 800 مليون دولار في أعمال البناء والتشييد للمتحف المصري الكبير، وهذا لحبها في الحضارة المصرية وآثارها العريقة المتميزة.


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