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سرطان البنكرياس رابع سبب الوفيات المرتبطة بالمرض الخبيث..اعراضه صفرار الجلد

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:07 م
سرطان البنكرياس رابع سبب الوفيات المرتبطة بالمرض الخبيث..اعراضه صفرار الجلد سرطان البنكرياس
فاطمة ياسر

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سرطان البنكرياس  يعد من أخطر أنواع السرطانات علي الإطلاق، فهو السبب الرئيسي الرابع للوفيات المرتبطة بالسرطان حتى عام 2016،  ويعد الرجال هم الأكثر إصابة به، ولكن إذا تم تشخيص ورم البنكرياس في المراحل المبكرة فيكون هناك  فرصة للشفاء تصل إلي بنسبة 85 ٪ ، ولكن  إذا تم تشخيص الورم  في مراحل متأخرة يكون فرص الشفاء ضعيفة.

ويصعب اكتشاف سرطان البنكرياس في المراحل المبكرة لأنه من الأورام سريعة التطور، وهذا ما أكدته التقريرالمنشورعبرموقع " activefeel"، مضيفا أنه تتطورالأعراض فقط عندما ينمو الورم بشكل كبير أوإذا كان موجودًا ولكن يتم تجاهله بسهولة.

وقدم التقريرالعديد من الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس، ومنها:

-اليرقان

 

اليرقان يجعل الجلد والعين يصابون باللون الأصفر، وهو مؤشر واضح على أنه يجب عليك استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن، فتراكم مادة "البيليروبين" وهي صبغة صفراء تتشكل عندما تنهار خلايا الدم الحمراء الميتة في الكبد، وعندما يمنع الورم إفراز الصفراء من الجسم والكبد ، يتراكم البيليروبين في الجسم ويسبب لون العينين والجلد الأصفر، ويصبح اليرقان أكثر وضوحا مع نمو الورم وينتشر في الكبد وهكذا ، فإن المرضى في المراحل المبكرة والمنخفضة من سرطان البنكرياس يظهرون اليرقان.

-البول أغمق
 

كما تسبب المستويات العالية من البيليروبين في الجسم لون البول الباهت وهو أحد العلامات الأكثر وضوحًا على احتمال إصابتك بورم بنكرياس، فإذا تغيرالبول إلى لون أغمق، فهذه علامة واضحة يجب عليك استشارة الطبيب دون أي تأخير، وهذه هي الأعراض التي كثيرا ما يصاحب ورم متزايد في البنكرياس.

-براز دهني
 

البراز الدهني يمكن أن يكون مؤشرًا كبيرًا على وجود ورم خبيث في جسمك، فالبراز الدهني هو أحد الأعراض التي تظهر عندما ينمو الورم كبيرًا بما يكفي لمنع القناة الصفراوية، والصفراء هي العضو الذي يجب أن يعالج المواد الدهنية في الجسم ولا يمكن أن يعمل كما هو متوقع ، ونتيجة لذلك ، فإن المواد الدهنية تخرج براز "خام".

-تهيج الجلد
 

إذا لم تتحول بشرتك إلى اللون الأصفر فحدوث تهيج، فقد تحتاج أيضًا إلى زيارة أخصائي، وسبب تهيج الجلد في سرطان البنكرياس هو البيليروبين المفرط ، وانخفاض معدل الأيض ، والجهاز الهضمي الخاطئ.

 


سرطان البنكرياس

اعراض سرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس رابع اسباب الوفاة

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