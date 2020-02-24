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"سانا" : الدفاع الجوى السورى يتصدى لأهداف معادية قادمة من الجولان

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:00 ص
"سانا" : الدفاع الجوى السورى يتصدى لأهداف معادية قادمة من الجولان الدفاع الجوى يتصدى لأهداف معادية
دمشق /أ ش أ/

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ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن قوات الدفاع الجوى تصدت لدفعة صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السورى المحتل، وأضافت الوكالة، الأحد، أن الصواريخ المعادية فشلت فى الوصول إلى أى من المطارات.

قال متحدث عسكرى إسرائيلى، إن طيران الجيش الإسرائيلى شنت هجمات على أهداف للمقاومة الفلسطينية فى سوريا وقطاع غزة الأحد، وقال المتحدث أفيخاى أدرعى على تويتر باللغة العربية " شن جيش الدفاع قبل قليل سلسلة غارات ضد أهداف إرهابية جنوب مدينة دمشق بالإضافة إلى عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد فى قطاع غزة"، أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن هناك إطلاق 20 صاروخا من غزة واعتراض عدد منها فوق سديروت وعسقلان.

 

قالت وكالة روسيا اليوم، إن صوت صافرات الإنذار دوى فى غلاف قطاع غزة، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن وابلا من الصواريخ أطلق من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

 

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن صافرات الإنذار أطلقت فى مدينة عسقلان والمناطق المحيطة فى قطاع غزة، بما فى ذلك مستوطنات غلاف غزة والمجلس الإقليمى حوف أشكلون، وموقع كيسوفيم، شرقى دير البلح، وأفادت مصادر إلى حالة من الهلع بين سكان مستوطنات غلاف غزة، وتأتى هذه التطورات على إثر التصعيد بين الجيش الإسرائيلى وفلسطينيين على حدود القطاع، حيث سقط أحد المواطنين الفلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية.

 

 


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