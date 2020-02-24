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رائد فضاء إماراتي يهدى الكويت صورة من الفضاء بمناسبة يومها الوطنى الـ 59

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:14 م
رائد فضاء إماراتي يهدى الكويت صورة من الفضاء بمناسبة يومها الوطنى الـ 59 الكويت من الفضاء
كتب هيثم سلامة

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بمناسبة اليوم الوطنى لدولة الكويت، نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصورى صورة من الفضاء لدولة الكويت التقطها خلال مهمته في محطة الفضاء الدولية.

وهنـأ هزاع المنصورى، قيادة وشعب دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطنى الـ59 قائلاً : "أهنئ الأشقاء في دولة الكويت قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ59، سائلين الله أن يديم على الكويت الحبيبة الخير  والأمان والسلام"، وأضاف:"صورة للكويت من الفضاء التقطتها خلال مهمتي في محطة الفضاء الدولية".

هزاع المنصورى
هزاع المنصورى

جدير بالذكر أن دولة الكويت تحتفل يوم 25 فبراير من كل عام بذكرى استقلالها عن المملكة المتحدة ، ويأتي الاحتفال هذا العام بالعيد الوطنى الـ 59 ، والذكرى الـ 29 لتحرير دولة الكويت .

الكويت من الفضاء
الكويت من الفضاء

وشارك الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، والدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، اليوم الأثنين ، في احتفال سفارة الكويت في مصر بالعيد الوطنى للكويت بحضور السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في مصر، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة.

وخلال كلمته في الاحتفال، أكد محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في مصر، على عمق ومتانة العلاقات الكويتية المصرية على مستوى القيادتين السياسيتين والشعبين الشقيقين، كما أعرب عن سعادته لحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ووجه الشكر له والضيوف المشاركون باحتفالية العيد الوطني لدولة الكويت التاسعة والخمسين.

وأضاف الذويخ خلال كلمته باحتفالية العيد الوطني وتحرير الكويت أن الوطن عاد بالكامل بإكليل النصر بسواعد الشهداء واشقاناء العرب من ٢٩ عام وقال إن  الاحتفالية لها له مذاق خاص لأنها على أرض مصر أرض الكنانة الذى بادلها الجميع مشاعر الحب والود من الخليج الى المحيط.

وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والكويت علاقة متميزة ولها تاريخ لافتا إلى أن الكويت تشرفت بزيارة لرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأعقبتها زيارة لرئيس وزراء الكويت السابق وهذا يبين مدى العلاقة بين البلادين .

وأضاف السفير الكويتى :"لا يسعني إلا أن أؤكد بفخر أن العلاقة  بين مصر والكويت ماضية على درب التقدم والازدهار والعلاقات المميزة بين البلدين

 

 

 

 

 

 

 

 


الكويت

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هزاع المنصورى

الإمارات

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