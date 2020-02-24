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رئيس مدينة البياضية يوقف تركيب برج محمول بعقار بشارع العصارة دون تراخيص

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:39 ص
رئيس مدينة البياضية يوقف تركيب برج محمول بعقار بشارع العصارة دون تراخيص أيقاف تركيب برج محمول
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال محافظة الأقصر، حملة بالتنسيق مع مدير الإدارة الهندسية وقسم التراخيص بالمدينة وبرفقة جمال عبد العزيز سكرتير عام المدينة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال المخالفة والتصدى لها، لمواجهة مخالفات الشوارع وغيرها، وتقرر خلال الحملة إيقاف أعمال تركيب برج محمول بعقار بشارع العصارة.

وقال رئيس مركز ومدينة البياضية – فى بيان صحفى - أنه وردت معلومات تفيد بقيام أحد المواطنين بتركيب هوائى على سطح المنزل دون الحصول على التراخيص اللازمة مخالفاً القوانين، وتم على الفور التوجه إلى الموقع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة طبقاً للقانون.

وفى نفس السياق صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من عمليات تجميل المسار السياحى شمال قلب مدينة الأقصر، والذى يخدم أفواج السائحين المتجهين من الشرق للبر الغربى والعكس بصورة يومية وكذلك الأفواج التى تزور معابد إسنا والطود وتستخدم الطريق البرى بين الأقصر وأسوان، وذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المدن بمواصلة الحملات اليومية للنظافة والتجميل بمداخل ومخارج المدن، للحفاظ على النظافة والتجميل اليومى بكافة أنحاء المحافظة أمام كافة الضيوف من مختلف دول العالم.

وأضاف رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع أولاً بأول أعمال النظافة بالمسار السياحي، حيث قام برفقة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، بالمرور على أعمال التجميل وتركيب البلدورات على المسار السياحي، حيث يتم إستكمال ودهان البلدورات على طول خط المسار السياحي، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية قامت قرية الروافعة برفع 15 طن من مخلفات الأتربة والركام بالطريق الموازى للمسار السياحى من كمين البغدادي، وذلك عبر إستخدام المعدات الثقيلة وعمال النظافة من القرية والمدينة، كما أنه يجرى العمل على قدم وساق لرفع ما تبقى من مخلفات بتلك المناطق لتجميل المدينة أمام الضيوف بالمسار السياحى.

 


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ايقاف تركيب برج محمول بعقار بالاقصر

تركيب برج محمول دون تراخيص بالبياضية

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