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رئيس جامعة القاهرة يفتتح جناح مبادرة خذ كتابا وضع كتابا بالمكتبة المركزية

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:07 م
رئيس جامعة القاهرة يفتتح جناح مبادرة خذ كتابا وضع كتابا بالمكتبة المركزية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، مبادرة خذ كتابا وضع كتابا، بمقر المكتبة المركزية بجامعة القاهرة بحضور قيادات الجامعة وعلى رأسهم الدكتورة هبة نوح والدكتور عبد الرحمن ذكرى نواب رئيس الجامعة وعددا من عمداء الكليات.

 

وعلى هامش الافتتاح، التقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عدد من طلاب الكليات المختلفة بالجامعة وأجرى حوارا مفتوح معهم بشأن التعليم والدراسة بالجامعة.

 

وخلال افتتاح المبادرة قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعى الثقافى لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعى من خلال آلية جديدة لتبادل الكتب دون نفقات وتسمح للجميع بتبادل المعرفة بشكل مُبسط.

 

وأجرى الخشت جولة داخل مقر مبادرة خذ كتابا وضع كتاب لاطلاع الطلاب على الكتب المتوفرة مؤكدا أنه مسموح للطلاب بتبادل الكتب والمجلات بعيدا عن النظر إلى سنة اصدار المجلة والكتاب وحجم المؤلف وحالته.

 

وعلى جانب آخر، تقوم الجامعة بتوزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة، خلال الموسم الثقافى للجامعة، كما ألغى الدكتور الخشت، مؤخرًا، زيادة رسوم دخول مكتبات الجامعة، مؤكدًا رفضه تحميل الطلاب أو الباحثين فى الدراسات العليا أية أعباء مالية إضافية.

 

وكانت جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، شاركت فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51، والذى تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذى تم افتتاحه يوم 22 يناير الماضى واستمرت فعالياته حتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".

 

وشاركت جامعة القاهرة فى المعرض بجناح خاص فى صالة 3، وبأكثر من 1000 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التى تمثل إصدارات عدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها.


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