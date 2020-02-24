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ومحطة للطيور المهاجرة من مناطق أفريقيا..

رئيس جامعة أسوان: بحيرة ناصر تمثل بعد إستراتيجي لسلة الغذاء فى مصر.. صور

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:29 م
رئيس جامعة أسوان: بحيرة ناصر تمثل بعد إستراتيجي لسلة الغذاء فى مصر.. صور جانب من المؤتمر
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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انطلقت صباح اليوم، الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولى بعنوان "التنوع البيولوجي وعلاقته بالأمن القومى - بحيرة ناصر حالة للدراسة" والذى تنظمه جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبرئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور حسام مغازى وزير الرى السابق، والدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والدكتور تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعى، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن أسوان واحة الأمن والأمان وبلاد الذهب ذات الطبيعية الجغرافية الملهمة والتاريخ الحضاري الذي ارتبط بشريان الحياه نهر النيل، وموقع بحيرة ناصر الاصطناعية التي تشكلت بعد بناء سد أسوان وهي من أكبر البحيرات التي يقع جزء منها في شمال السودان وتسمي ببحيرة النوبة وبحيرة ناصر بجنوب مصر فهي من أكبر البحيرات الاصطناعية في العالم والتي تمثل البعد الإستراتيجي لسلة الغذاء في مصر.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته أنه فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بالأمن المائي والامتداد الجغرافي والطبيعي بين دول افريقيا ومصر من خلال رئاسة الاتحاد الافريقي وإعلان أن محافظة أسوان مركزا ثقافيا افريقيا وعاصمة للشباب الافريقي والاقتصاد نجد من الملح علينا أن نؤمن بأهمية البحيرة من وجود مجموعة من أنواع الأسماك المختلفة والتماسيح وتميزها  بالأماكن السياحية منها مركز جرف حسين ومركز شمال ابوسمبل وجنوبها.

وأشار إلى أن بحيرة ناصر تعد محطة للطيور المهاجرة من مناطق أفريقيا للمشاركة في دراسة التنوع البيولوجي لبحيرة ناصر والمناطق المرتبطة بها والإدارة المثلى  والعلاقات المباشرة وغير المباشرة بالامن القومى المصري وذلك من خلال تعميق التعاون بين جامعة أسوان والجامعات المصرية والإفريقية والدولية، وذلك من خلال المؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي والأمن القومي تحت عنوان " بحيرة ناصر - حالة دراسة" والذي تنظمه جامعة اسوان بالتعاون مع الجهات المشاركة ولارتباطها الوثيق بحثيا وجغرافيا بجامعة أسوان التي تعد بيت الخبرة التي أجرت العديد من الأبحاث العلمية والأكاديمية لتحقيق أهداف  التنمية المستدامة وبحث سبل أوجه الإستثمار الحقيقي لتحقيق التكامل بين مصر ودول أفريقيا.

وأوضح الدكتور غلاب، بأن هناك تعاون متواصل بين جامعة أسوان التي تعد قاطرة التمنية بالجنوب وهيئة بحيرة السد العالي من خلال أبحاث أكاديمية تعمل علي   تعظيم الاستفادة من الأنشطة الزراعية والصناعية ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها وذلك لمناقشة الأنشطة وإقامة المشروعات الاستثمارية ببحيرة ناصر حرصاً على الحفاظ على نوعية وجودة مياه بحيرة ناصر التى تعد البنك المركزى الرئيسى لمخزون المياه بمصر.

 

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