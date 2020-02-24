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رئيس الوزراء الفلسطينى يحذر من تداعيات إنشاء وحدات استيطانية بالقدس

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:14 م
رئيس الوزراء الفلسطينى يحذر من تداعيات إنشاء وحدات استيطانية بالقدس رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية
أ ش أ

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حذر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، من التداعيات الخطيرة لإعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلى، إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية فى القدس وعلى أرض مطار (قلنديا) وما يرافقها من اقتحامات استفزازية للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى.
وأدان اشتية - فى مستهل كلمته بجلسة مجلس الوزراء الأسبوعية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - تشكيل اللجنة الأمريكية الإسرائيلية، لترسيم حدود (كنتونات) فلسطين، والتى ستقضم اكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية وتفتتها إلى مساحات معزولة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني رفض الخطة التي أقرت أمس لبناء خط سكة حديد من مطار اللد مباشرة إلى منطقة حائط البراق مخترقا البلدة القديمة من خلال نفق بطول 1.8 ميل يؤدي إلى أسوار البلدة القديمة، مخلخلا بذلك أركان الحوض التاريخي للقدس، الذي يعبر من تحت سلوان في منطقة وادي حلوة، مطالبا المجتمع الدولي واليونسكو، بالتدخل لوقف هذا المشروع.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات تجمع كل الوزرات ذات التخصصات.


فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطينى

محمد اشتية

القدس

الاستيطان الإسرائيلى

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