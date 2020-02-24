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رئيس البرلمان لـ "الوزراء": لا توقيع للطلبات أثناء الجلسة

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:19 م
رئيس البرلمان لـ "الوزراء": لا توقيع للطلبات أثناء الجلسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تنبيه الدكتور على عبد العال على الوزراء  أكثر من مرة بعدم توقيع أى طلبات للنواب أثناء سير الجلسة، مداعبا النواب:" أنتم أول مرة تشوفوا الوزراء عشان بتهنوهم ".   
 
جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، ورحب الدكتور على عبد العال بعدد من الوفود الشبابية بمصر الذين يحضرون الجلسة من  شرفات المجلس والذى يأتى فى اطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية .
 
وأضاف على عبد العال، أن أكبر عدد من الشباب زاروا البرلمان الحالى و أنه لم يحدث هذا فى المجالس التشريعية السابقة حيث حضر الجلسة وفد من الشباب ممثلا لوزارة الشاب تحت شعار اعرف برلمانك .
 
 
 
أحد النواب متحدثا
أحد النواب متحدثا

 

أحد النواب
أحد النواب

 

الجلسة العامة
الجلسة العامة

 

جلسة البرلمان
جلسة البرلمان

 

حديث النواب
حديث النواب

 

رئيس البرلمان
رئيس البرلمان

 

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

 

ضحكة رئيس البرلمان
ضحكة رئيس البرلمان

 

على عبد العال
على عبد العال

 

مناقشات نيابية
مناقشات نيابية

 

نائب بالبرلمان
نائب بالبرلمان

 

نائب
نائب

 

نائبة
نائبة

 

نقاش ضاحك بين نائبين
نقاش ضاحك بين نائبين

 

 

 

 

 

 


البرلمان

على عبد العال

الجلسة العامة

الوزراء

وفود شباب

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