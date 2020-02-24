رئيس البرلمان لـ "الوزراء": لا توقيع للطلبات أثناء الجلسة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تنبيه الدكتور على عبد العال على الوزراء أكثر من مرة بعدم توقيع أى طلبات للنواب أثناء سير الجلسة، مداعبا النواب:" أنتم أول مرة تشوفوا الوزراء عشان بتهنوهم ".
جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، ورحب الدكتور على عبد العال بعدد من الوفود الشبابية بمصر الذين يحضرون الجلسة من شرفات المجلس والذى يأتى فى اطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية .
وأضاف على عبد العال، أن أكبر عدد من الشباب زاروا البرلمان الحالى و أنه لم يحدث هذا فى المجالس التشريعية السابقة حيث حضر الجلسة وفد من الشباب ممثلا لوزارة الشاب تحت شعار اعرف برلمانك .
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