رئيس البرلمان لـ "الوزراء": لا توقيع للطلبات أثناء الجلسة

كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تنبيه الدكتور على عبد العال على الوزراء أكثر من مرة بعدم توقيع أى طلبات للنواب أثناء سير الجلسة، مداعبا النواب:" أنتم أول مرة تشوفوا الوزراء عشان بتهنوهم ".

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، ورحب الدكتور على عبد العال بعدد من الوفود الشبابية بمصر الذين يحضرون الجلسة من شرفات المجلس والذى يأتى فى اطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية .

وأضاف على عبد العال، أن أكبر عدد من الشباب زاروا البرلمان الحالى و أنه لم يحدث هذا فى المجالس التشريعية السابقة حيث حضر الجلسة وفد من الشباب ممثلا لوزارة الشاب تحت شعار اعرف برلمانك .



أحد النواب متحدثا



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