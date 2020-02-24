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دبلوماسى روسى: ريابكوف يشارك فى اجتماع الاتفاق النووى الإيرانى فى فيننا

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:10 م
دبلوماسى روسى: ريابكوف يشارك فى اجتماع الاتفاق النووى الإيرانى فى فيننا سيرجي ريابكوف
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 أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الإثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف سيترأس الوفد الروسي المشارك في اجتماع خطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، والذي من المقرر انعقاده الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير الجاري في فيننا. 
وأكد أوليانوف - في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن: "نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف سيكون على رأس الوفد الروسي المشارك في هذا الاجتماع". 
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تحاول فيه الأطراف الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني إيجاد طريقة لإقناع طهران بالالتزام مجددًا بالاتفاق بعدما تخلّت عن بعض التزاماتها المنصوص عليها ردًا على انسحاب الولايات المتحدة وإعادتها فرض عقوبات على إيران.
كما اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل رسمي إيران، في 14 من يناير الماضي بانتهاك بنود الاتفاق.

سيرجي ريابكوف

فيينا

روسيا

ميخائيل أوليانوف

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