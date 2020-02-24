سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 06:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خلال ساعات.. الحكم على إخوانى في إعادة محاكمته بـ"خلية مدينة نصر"

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:00 ص
خلال ساعات.. الحكم على إخوانى في إعادة محاكمته بـ"خلية مدينة نصر" محكمة - صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بطره، اليوم الاثنين، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة إسلام طارق لاتهامه مع آخرين - سبق الحكم عليهم - بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، فى القضية المعروفة بـ "خلية مدينة نصر".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود. على عمارة، وأمانة سر محمد الجمل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن ارتباط المتهم طارق أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها اعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة وقام المتهم الأول بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز عناصر وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة.

وتوصلت التحقيقات الى قيام المتهمين بسام السيد ابراهيم أبو الخير وشقيقه هيثم المقيمان بقرية حوين مركز قطور محافظة الغربية بإجراء تجربة على بعض العبوات الناسفة بأحد الطرق فتصادف مرور دورية أمنية فقاما بإطلاق الأعيرة النارية عليها وبعدها طالب المتهم الأول طارق أبو العزم من المتهم الثالث عادل الغنام تهريب المتهمين بعد كشف جريمتهما إلى ليبيا خوفا من ضبطهما، وأثناء سفرهما تم ضبطهما في أحد الأكمنة بمدينة سيوة وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية مختلفة.

وتضمنت التحقيقات اشتراك المتهم عمر رفاعي سرور حسن 41 سنة "صديق الإرهابي هشام العشماوي" مع المتهمين في تلك الخلية والذين تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة آلية ومواد تستخدم في صناعة المفرقعات ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد بجانب موجات الكترونية ودوائر كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية و 25 جوالا تتضمن مادة TNT شديدة الانفجار.

 


خليه مدينه نصر

خليه أبو العزم

جنايات القاهره

الإرهاب

اخبار مصريه

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المرور" تضع عدة إرشادات للقيادة أثناء سقوط الأمطار بعد توقعات الأرصاد

"المرور" تضع عدة إرشادات للقيادة أثناء سقوط الأمطار بعد توقعات الأرصاد

اليوم.. قطع المياه عن مدينة سوهاج للقيام بأعمال الصيانة

اليوم.. قطع المياه عن مدينة سوهاج للقيام بأعمال الصيانة

بطاقة الرقم القومى السارية شرط التقديم لقرعة الحج لهذا العام

بطاقة الرقم القومى السارية شرط التقديم لقرعة الحج لهذا العام

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

وزير الأوقاف يشارك عواقل سيناء مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة.. 20 مارس

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة