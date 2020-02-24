وكالات

داول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر فيه حيوان الوشق يهاجم مدربه أثناء تأديته عرضا فى السيرك فى أوسيتيا الجنوبية.

ويظهر في الفيديو معاملة المدرب العنيفة للقط البرى الذى كان جالسا على كرسى مرتفع ، حيث قام بسحب الحبل الذى كان ملفوفا حول رقبته الأمر الذى أدى إلى سقوطه على الأرض، ليقوم بمهاجمة المدرب.

وينتمى حيوان الوشق إلى العائلة التى تنتمى إليها القطط والنمور وهى السنوريات، وهو حيوان سريع جدا، ولديه ذيل قصير عكس القطط، وكذلك بوجود طوق أبيض تحت رقبته، وشاربين على الوجه

وقام المدرب على وجه السرعة بإخراج الحيوان الغاضب من المسرح وإنهاء العرض.

وفى عام 2019، أظهر استطلاع للرأى أن 53 % من الروس، يتوجهون للسيرك لمشاهدة عروض الحيوانات.



حيوان الوشق يترواح حجم حيوان الوشق مقارنةً مع غيره من الحيوانات التى تنتمى إلى نفس العائلة بأنه متوسط الحجم، ويصل حجم الوشق إلى سبعين سنتمتر، ويقدر وزن الذكر ما بين ثلاثة عشر وثمانية عشر كيلو جرام، وأما وزن الأنثى فيصل إلى أحد عشر كيلو جرام. يتميز حيوان الوشق بأذنه الطويلة التى تنتهى بخصل سوداء من الفراء، والتى تساعده على إيجاد فرائسه وتحديد مكانها بدقة بالغة.

ينتشر فى العالم من حيوان الوشق، عدة أنواع، منها: الوشق الإفريقى، والوشق الفارسى، والوشق الهندى، والوشق الأوراسى، والوشق الكندى، والوشق الأيبيرى، والوشق الكميت، والوشق الصحراوى.

يذكر أن أوسيتيا الجنوبية رسمياً جمهورية أوستيا الجنوبية ، هي جمهورية مستقلة معترف بها فقط من قبل روسيا الاتحادية وفنزويلا ونيكاراغوا وناورو وتوفالو وسوريا، يبلغ عدد سكان أوسيتيا الجنوبية 72,000 نسمة ومساحتها 3,900 كيلومترا مربعا. العملة الرسمية هي الروبل الروسى.