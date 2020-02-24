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حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى 8 مارس المقبل

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:24 م
حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى 8 مارس المقبل حملة تطعيم - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الأحد 8 مارس وحتى الخميس 26 مارس 2020 للتطعيم الأطفال بالفئة العمرية من 9 أشهر وحتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان لـــ "اليوم السابع" أن الحملة ستشمل الفئة العمرية من 9 أشهر وحتى 10 سنوات بالمحافظات الحدودية، والتى تضم أسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح، مؤكدا أهمية الحصول على التطعيمات لرفع الحالة المناعية للأطفال، وضمان وقائتهم من المرض.

وأضاف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أن الحملة مناعية وتهدف إلى الحفاظ على مصر منخفضة في نسب الإصابة بالحصبة والحصبة الألماني مؤكدا أن المحافظات الحدودية أكثر عرضة للإصابة بسبب الاحتكاك الجغرافي مع دول الجوار وتابع: مصر لم تعد من الدول التي بها إصابات وأصبحت خالية من الفيروس تماما وأى حالات في الغالب يتم الكشف عنها تكون وافدة من الخارج وهو ما يدفعنا إلى عمل حملات لرفع مناعة الأطفال.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص خط ساخن برقم 105 لتقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروسات الكورونا هي مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، وأضافت: ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة.

 وأوضحت وزارة الصحة، أن أعراض المرض تتمثل في الحمي والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين، وتابعت: اذا ظهرت الأعراض عليك استشارة الطبيب أو التوجه إلى أقرب مستشفى.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسليمها خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، على أن يجرى العمل بها للحماية من أى أمراض فيروسية قد تنتشر فى المدارس.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع": إن الخطة جرى توزيعها على جميع المدارس لتطبيق جميع محاورها لحماية الطلاب من أى عدوى محتملة، وضمان بيئة نظيفة بالمدارس ومناخ صحى جاذب.


الصحة

الحصبة

الحصبة الألماني

حملة قومية

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