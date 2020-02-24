حركة الجهاد الإسلامى: أنهينا الرد العسكرى على إسرائيل

رويترز

قالت سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى فى غزة، اليوم الاثنين، إنها أنهت ردها العسكرى على إسرائيل بعد يومين من إطلاق صواريخ من غزة وضربات جوية إسرائيلية.

وأضافت أنها أوقفت هجماتها التي وصفتها بأنها جاءت ردا على قتل إسرائيل لعضو بالجهاد الإسلامى عند الحدود بين غزة وإسرائيل صباح يوم الأحد.

وتصاعدت المواجهات ونفذت إسرائيل ضربات جوية أدت إلى مقتل اثنين يشتبه بأنهما من أعضاء حركة الجهاد خارج دمشق في وقت متأخر من يوم الأحد.

وتواصل إطلاق الصواريخ من غزة اليوم الاثنين وردت إسرائيل بضربات جوية وقصف مدفعي.

وكانت حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية،قالت اليوم الاثنين، إن اثنين من أعضائها استشهدا فى غارة جوية شنتها إسرائيل فى دمشق خلال الليل.

وكانت طائرات إسرائيلية مقاتلة، قد شنت غارات جوية على مواقع يشتبه بأنها لحركة الجهاد فى سوريا، بعد وقوع اشتباك بين حركة الجهاد والقوات الإسرائيلية فى محيط غزة .

واستهدف الهجوم الجوى فى منطقة العديلية خارج دمشق ما وصفه الجيش الإسرائيل بمركز لنشاط حركة الجهاد الإسلامى فى سوريا يشمل أبحاث وتطوير الأسلحة.

وقالت حركة الجهاد فى بيان فى وقت لاحق إن اثنين من أعضائها استشهدا فى الهجوم، ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا) عن مصدر عسكرى قوله إن طائرات إسرائيلية اخترقت المجال الجوى السورى واستهدفت مناطق فى محيط دمشق بموجة من الصواريخ الموجهة.

وبثت قناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية السورية مشاهد لما وصفته بانفجارات فى سماء ليل دمشق مع إسقاط الدفاعات الجوية لصواريخ، وقال المصدر العسكرى السورى إنه تم تدمير معظم الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها وإنه يجرى تفقد آثار الهجوم.