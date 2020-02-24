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حبس مقاول هارب من دفع 25 مليون جنيه غرامات فى المطرية

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:20 م
حبس مقاول هارب من دفع 25 مليون جنيه غرامات فى المطرية متهم- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية، بحبس مقاول هارب من دفع 25 مليون جنية غرامات بالمطرية، 4 ايام علي ذمة التحقيقات .
 
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المطریةبقيادة المقدم كريم بحيرى رئيس المباحث  من ضبط "  ع . ر .   55 سنة، مقاول والمطلوب التنفیذ علیھ في  7 حكم غرامات ( مباني ) بإجمالي غرامات مالیة مستحقة بلغت23مليون و382 مليون جنية ، وبمواجھتھ بالأحكام الصادرة ضده أقر بھا .
 
كما تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة،، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط مقاول اخر هارب من أحكام قضائية، بتهمة قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على 8 ملايين جنيه، بدعوى توظيفها فى مدينة السلام.
 
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام مقاول مستلزمات بناء، مقيم بمحافظة شرقية مطلوب التنفيذ عليه فى 31 حكم حبس جزئى "نصب، تبديد، شيكات" بإجمالى حبس 30 سنة بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالى 8 ملايين جنيه بدعوى تشغيلها فى تجارة مستلزمات البناء مقابل ربح شهرى، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من إعادة أصل المبالغ المودعة طرفه للمجنى عليهم.
 
 
 
 

 

 


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