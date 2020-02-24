حبس صاحب محل موبيليا لشروعه فى قتل عامل بمشاجرة في بنها

القليوبية - نيفين طه

قرر المستشار موسى عبد البارى مدير نيابة مركز بنها، بإشراف المستشار على حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس صاحب محل موبيليا 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه في قتل عامل بسلاح أبيض "مطواة" إثر مشادة كلامية بعرس نجل عمه، بدائرة المركز .

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أداة الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب لمعرفه إمكانية استجوابه من عدمه .

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها من مستشفى بنها الجامعى، بوصول المدعو "م ص ع" 31 سنة، عامل ومقيم عزبة أبوباشا – بطا – دائرة المركز، مصابًا بجرح طعنى بالبطن من الجانب الأيسر .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالانتقال والفحص، وبسؤال المصاب، إتهم المدعو "ح ا ا" 27 سنه، صاحب محل موبيليا ومقيم كفر أبو ذكرى – دائرة المركز ، بالتعدي عليه وأحداث إصابته المشار إليها، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما بحفل عرس نجل عمه بناحية بطا – دائرة المركز تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض " مطواة " كان بحوزته محدثاً إصابته وفر هارباً .

تمكن المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده من ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، عبارة عن مطواة، وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة بمركز بنها، وقرر المستشار موسى عبد البارى مدير نيابة مركز بنها بأشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها،ب حبس صاحب محل موبيليا 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعة فى قتل عامل بسلاح أبيض "مطواة" على أثر مشادة كلامية بعرس نجل عمه ،بدائرة المركز.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أداه الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب لمعرفه إمكانية استجوابه من عدمه .